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Наука

Капсула НАСА OSIRIS-REx отправилась на посадку с образцом астероида

ByРоберт Эндрю

сентябрь 24, 2023
Капсула НАСА OSIRIS-REx отправилась на посадку с образцом астероида

Капсула НАСА OSIRIS-REx должна совершить посадку на парашюте в пустыне штата Юта в воскресенье, что ознаменует завершение ее семилетней миссии. Если приземление пройдет успешно, это будет третий и самый крупный образец астероида, когда-либо доставленный на Землю.

Миссия OSIRIS-REx, запущенная в сотрудничестве с Университетом Аризоны в сентябре 2016 года, была направлена ​​на сбор образцов с Бенну, околоземного астероида, богатого углеродом. Через четыре года капсула успешно приземлилась на поверхность Бенну и собрала около 250 граммов пыли.

Ученый НАСА Эми Саймон назвала предстоящее возвращение образца «историческим», отметив, что это будет самый крупный образец, доставленный обратно со времен катастрофы на Луне Аполлона. Ожидается, что эти образцы дадут ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и обитаемости Земли.

Безопасная посадка капсулы считается рискованной, но руководители миссий НАСА с оптимизмом смотрят на возможность точного приземления. Успешное возвращение образца астероида станет значительным достижением для миссии и будущих исследований астероидов.

источники:
- Reuters
- AFP

By Роберт Эндрю

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