Основная ступень НАСА SLS для миссии Артемида II близка к завершению

НАСА вместе с отраслевыми партнерами Aerojet Rocketdyne и Boeing объявило, что все четыре двигателя RS-25 были установлены на основную ступень ракеты агентства SLS для миссии Artemis II. Основная ступень, включающая два бака с жидким топливом и двигатели РС-25, является основой мегаракеты SLS, которая будет обеспечивать первую пилотируемую миссию на Луну под управлением Артемиды.

Инженеры сборочного комплекса НАСА в Мичуде в Новом Орлеане приступили к окончательным интеграционным испытаниям основной ступени в рамках подготовки к ее отправке в Космический центр Кеннеди во Флориде. Это тестирование обеспечит приемку сцены перед ее транспортировкой в ​​конечный пункт назначения.

Основная ступень высотой 212 футов обеспечит тягу более двух миллионов фунтов в течение первых восьми минут полета. Эта огромная мощность необходима для отправки экипажа из четырех астронавтов космического корабля НАСА «Орион» в 10-дневную миссию вокруг Луны.

Установка двигателей RS-25 на основную ступень была результатом совместных усилий НАСА, Aerojet Rocketdyne и Boeing. Процесс включал несколько этапов, включая структурное соединение отдельных двигателей и закрепление приводов управления вектором тяги и вспомогательных интерфейсов.

Как только испытания будут завершены и оборудование будет признано приемлемым, основная ступень будет доставлена ​​в Космический центр Кеннеди на барже НАСА «Пегас». Он присоединится к другим компонентам ракеты, в том числе твердотопливным ракетным ускорителям и адаптерам, которые находятся на разных стадиях доработки.

Ракета SLS, наряду с «Орионом» и «Воротами», является важной частью долгосрочных планов НАСА по исследованию дальнего космоса. Он обеспечивает возможность отправлять астронавтов, припасы и космический корабль «Орион» на Луну за одну миссию. Программа НАСА «Артемида» направлена ​​на высадку первой женщины и первого цветного человека на поверхность Луны.

источники:

– NASA.gov (Коринн Бекингер)