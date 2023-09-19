НАСА прогнозирует вероятность столкновения астероида Бенну с Землей, потенциально затрагивающего территорию размером с Техас

Ученые НАСА выразили обеспокоенность по поводу возможности столкновения астероида Бенну с Землей в будущем, что представляет потенциальную угрозу для территории размером с Техас. Бенну — околоземный объект (ОСЗ), который проходит мимо планеты примерно каждые шесть лет и находится под наблюдением с момента его открытия в сентябре 1999 года.

По мнению экспертов, существует вероятность того, что Бенну может пройти через «гравитационную замочную скважину», изменив свою траекторию и направив ее на курс столкновения с Землей в 2182 году. Недавнее исследование, проведенное научной группой OSIRIS-REx, предполагает, что Бенну имеет вероятность 0.037% (1 из 2,700) столкнуться с Землей, в зависимости от его следующего пролета в 2135 году.

Масса и размер астероида Бенну значительно меньше по сравнению с астероидом, вызвавшим вымирание динозавров 66 миллионов лет назад. Бенну имеет ширину всего одну треть мили, что соответствует размеру трех городских кварталов. Несмотря на меньшие размеры, удар Бенну о Землю высвободит энергию, эквивалентную 1,200 мегатоннам, что в 24 раза мощнее любого искусственного ядерного оружия.

Давиде Фарноккья, руководитель исследования Центра изучения околоземных объектов, прокомментировал точность расчетов траектории астероида. Данные OSIRIS-REx предоставили более точную информацию, позволив ученым проверить пределы своих моделей и точно предсказать будущую траекторию Бенну до 2135 года.

Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей считается низкой, постоянный мониторинг и дальнейшее изучение астероида будут иметь важное значение для лучшего понимания его будущего пути. Благодаря достижениям в области технологий и расширению исследований ученые надеются разработать стратегии по смягчению потенциальных воздействий астероидов и защите нашей планеты в будущем.

источники:

– Название: НАСА прогнозирует вероятность столкновения астероида Бенну с Землей, размер территории Техаса

– Источник: ВТАЖ.

– Авторы: не разглашаются

– Дата публикации: не разглашается.