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НАСА прогнозирует, что астероид Бенну может столкнуться с Землей через 159 лет

ByВики Ставропулу

Октябрь 5, 2023
НАСА прогнозирует, что астероид Бенну может столкнуться с Землей через 159 лет

По данным команды НАСА OSIRIS-REx, существует вероятность того, что астероид Бенну, открытый в 1999 году, может столкнуться с Землей через 159 лет, примерно в 2182 году. Этот астероид больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей составляет всего 0.037 процента, по оценкам ученых, в случае столкновения он может высвободить 1200 мегатонн энергии. Это будет в 24 раза мощнее любого когда-либо созданного ядерного оружия. Кроме того, существует также вероятность того, что Бенну содержит молекулы аргона, которые потенциально могут поддерживать жизнь на Земле.

Первоначально идентифицированный как 1999 RQ36, Бенну назвал 9-летний ребенок из Северной Каролины. НАСА внимательно следило за этим астероидом и установило, что он приближается к Земле каждые 6 лет. Он проходил мимо Земли в 1999, 2005 и 2011 годах.

В 2021 году космический корабль НАСА успешно приземлился на неровной поверхности Бенну и собрал образец горных пород, относящихся ко времени зарождения нашей Солнечной системы. Этот образец будет доставлен обратно на Землю для дальнейшего анализа.

Хотя потенциальное воздействие Бенну вызывает беспокойство, важно отметить, что эти прогнозы основаны на текущих наблюдениях и расчетах. Дальнейшие исследования и мониторинг будут продолжать совершенствовать наше понимание рисков, связанных с этим астероидом.

источники:
– Команда НАСА OSIRIS-REx
- НАСА

By Вики Ставропулу

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