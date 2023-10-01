НАСА откладывает дату запуска миссии Psyche по исследованию богатого металлами астероида

НАСА объявило о недельной отсрочке запуска миссии Psyche, целью которой является исследование богатого металлами астероида. Первоначально запланированный на 5 октября запуск состоится 12 октября с использованием ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Окно миссии останется открытым до 25 октября. Отсрочка позволит команде НАСА завершить проверку параметров, используемых для управления двигателями космического корабля «Психея» на холодном азоте.

Основная цель миссии «Психея» — изучение астероида «Психея», который, как полагают, является богатым железом ядром строительного блока скалистой планеты. Собирая фотографии, карты поверхности и другие данные с астероида, ученые надеются получить представление о формировании ядра Земли и других планет. Ширина астероида составляет 280 километров, а космический корабль приблизится к его поверхности на расстояние 75 километров.

За шесть лет своего путешествия космический корабль «Психея» преодолеет 3.6 миллиарда километров и совершит гравитационный облет вблизи Марса, пройдя в пределах 3000-4000 километров от его поверхности. Общие затраты на жизненный цикл миссии «Психея» первоначально оценивались в 959 миллионов долларов, но с тех пор выросли примерно до 1.2 миллиарда долларов.

Задержка запуска необходима для обеспечения долгосрочной работоспособности двигателей космического корабля за счет их работы в температурных пределах. В ближайшие дни группа миссии проверит параметры и процедуры запуска после проверки готовности к полету и статических огневых испытаний ракеты Falcon Heavy.

Источник: НАСА (URL-адрес не доступен)