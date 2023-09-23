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Наука

НАСА, Lonestar и остров Мэн сотрудничают для безопасного хранения данных на Луне с помощью блокчейна

ByВики Ставропулу

сентябрь 23, 2023
НАСА, Lonestar и остров Мэн сотрудничают для безопасного хранения данных на Луне с помощью блокчейна

В рамках новаторского партнерства космическое агентство НАСА, компьютерный стартап Lonestar и остров Мэн намерены совершить революцию в хранении данных, используя технологию блокчейна для безопасного хранения информации на Луне. Это инновационное предприятие направлено на создание безопасной и неизменяемой записи лунных миссий, сохраняя важные данные о космических кораблях, грузах и целях миссий.

Потенциальные применения блокчейна в освоении Луны огромны. Используя технологию распределенного реестра, организации и космические агентства, участвующие в лунных миссиях, могут повысить точность и прозрачность данных. Неизменность, присущая блокчейну, гарантирует, что информация, хранящаяся на Луне, останется защищенной от фальсификации или изменения.

Однако совместная инициатива не ограничивается лунными миссиями. Целью проекта также является сохранение тайн Земли на случай, если наша планета станет непригодной для жизни. Используя блокчейн в качестве безопасного решения для хранения на Луне, можно сохранить важные данные и жизненно важные знания для будущих поколений.

Представьте себе сценарий, в котором важная научная, историческая или культурная информация может храниться вдали от Земли, защищая ее от любых потенциальных катастрофических событий. Сотрудничество между НАСА, Lonestar и островом Мэн открывает путь к такой возможности.

Технология блокчейн, изначально разработанная для поддержки таких криптовалют, как Биткойн, оказалась универсальным инструментом для безопасного управления данными. Его децентрализованный характер и криптографическая защита делают его идеальным выбором для создания неизменяемого решения для хранения данных на Луне.

Это новаторское сотрудничество представляет собой значительный шаг вперед в исследовании и использовании лунной поверхности. Используя возможности блокчейна, NASA, Lonestar и остров Мэн расширяют границы возможного в исследовании космоса и хранении данных.

источники:
- Научный фокус BBC

By Вики Ставропулу

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