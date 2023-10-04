НАСА финансирует проект строительства дома на Луне к 60 году стоимостью 2040 миллионов долларов

НАСА заключило контракт на 60 миллионов долларов со строительной фирмой из Остина на строительство дома на Луне к 2040 году. Инновационный проект предполагает использование крупномасштабного 3D-принтера, который будет использовать лунный бетон, изготовленный из камней и лунной пыли, для строительства основание лунной обители. В сотрудничестве с академическими учреждениями и частными предприятиями НАСА работает над разработкой основных компонентов, таких как двери, плитка и мебель для лунного жилища. Кроме того, проект также включает планы по созданию базы на Марсе для размещения будущих жителей.

Проект все еще находится на ранней стадии, и концептуальные проекты 2022 года дадут представление о потенциальном внешнем виде лунного дома. Однако ожидается, что со временем эти конструкции будут меняться. Стоимость для гражданских лиц, желающих отступить на Луну, НАСА в настоящее время не разглашает.

Строительная фирма ICON известна своим опытом в области 3D-печати. Используя свою запатентованную систему The Vulcan, они могут слой за слоем печатать роскошные дома. В качестве нити в принтере используется смесь цемента, песка и воды, похожая на плотные чернила. Структурные элементы, такие как стены и крыша, печатаются отдельно, а затем собираются. Примечательно, что этот метод позволяет завершить строительство недвижимости всего за 48 часов.

С момента своего основания в 2018 году ICON успешно напечатала на 3D-принтере более 100 домов в Остине. Быстрое внедрение этого инновационного метода строительства вызвало интерес как потенциальное решение жилищного кризиса в Соединенных Штатах.

НАСА рассматривает 3D-печатные среды обитания как важнейший аспект своих лунных амбиций. Агентство стремится обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне, чтобы люди постоянно там жили и работали. ICON сосредоточен на улучшении инфраструктуры лунного дома, чтобы противостоять тепловым воздействиям, радиации и микрометеоритным угрозам.

Прежде чем можно будет развернуть 3D-принтер, НАСА необходимо будет установить зоны посадки ракет на Луне. Эти посадочные площадки должны быть расположены на безопасном расстоянии от лунных жилищ, чтобы минимизировать воздействие лунной пыли во время эксплуатации ракет.

ICON планирует оценить производительность принтера в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА в феврале, в частности проверив его адаптируемость к вакууму и радиационным условиям космоса. Сроки реализации проекта будут зависеть от прогресса НАСА в создании зон посадки на Луну. Космическое агентство в настоящее время готовится к миссии «Артемида», цель которой — отправить астронавтов на орбиту Луны в 2024 году, а затем совершить высадку в 2025 или 2026 году.

источники:

- НАСА

- ЗНАЧОК