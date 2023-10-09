НАСА планирует построить и арендовать лунные дома к 2040 году

По данным The New York Times, НАСА, как сообщается, планирует построить на Луне первый дом, который можно будет сдавать в аренду астронавтам и гражданским лицам к 2040 году. План предполагает отправку на Луну большого 3D-принтера и использование лунного бетона из горных пород. минеральные фрагменты и пыль для построения конструкции на его поверхности.

Предлагаемое лунное жилье все еще находится на ранних стадиях обсуждения, но будет включать двери, плитку и мебель, созданные с помощью университетов и частных фирм. Стоимость аренды проживания в лунном доме НАСА не разглашает.

Компания ICON из Остина, известная своими передовыми строительными технологиями и крупномасштабной 3D-печатью, получила контракт в рамках III фазы программы исследований инноваций в сфере малого бизнеса НАСА. Контракт стоимостью около 60 миллионов долларов предназначен для разработки космических строительных систем для поддержки запланированных НАСА исследований Луны и за ее пределами.

Система Olympus компании ICON направлена ​​на использование местных лунных ресурсов в качестве строительных материалов для многоцелевой строительной системы. Компания уже использует технологию 3D-печати на Земле для строительства домов слой за слоем, используя свою систему под названием The Vulcan.

НАСА видит потенциал в домах, напечатанных на 3D-принтере, для своей миссии по изучению Луны и космоса, поскольку их можно быстро и легко возвести. Однако предстоит преодолеть несколько проблем, прежде чем лунный дом станет реальностью. Одним из первых шагов будет создание посадочных площадок для запусков ракет, доставляющих 3D-принтер на поверхность Луны, что, как ожидается, произойдет в ближайшие несколько лет в рамках миссии НАСА «Артемида».

ICON проведет испытания своего 3D-принтера в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА в феврале, чтобы определить возможность строительства устойчивого дома на поверхности Луны в течение следующих двух десятилетий.

В целом, план НАСА по строительству и аренде лунных домов представляет собой значительный шаг на пути к установлению устойчивого присутствия на Луне с использованием инновационных строительных технологий и использования местных ресурсов.

источники:

- Нью-Йорк Таймс