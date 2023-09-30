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НАСА выбирает четыре концепции миссии для изучения гелиофизики

ByРоберт Эндрю

сентябрь 30, 2023
НАСА выбирает четыре концепции миссии для изучения гелиофизики

По словам Ники Фокса, заместителя администратора НАСА по науке, НАСА выбрало четыре концепции миссий для дальнейшего изучения области гелиофизики. Отобранные исследования могут решить важнейшие вопросы гелиофизики, которая фокусируется на понимании Солнца и его влияния на Солнечную систему.

Первая концепция миссии, получившая название «Спектроскопический телескоп с высокой пропускной способностью в экстремальном ультрафиолете» (EUVST), направлена ​​на исследование динамики солнечной атмосферы и того, как она управляет солнечным ветром. Наблюдая за экстремальным ультрафиолетовым излучением Солнца, ученые надеются получить представление о механизмах солнечных извержений и их воздействии на Землю.

Вторая концепция, известная как «Магнитное оригами коронального выброса массы» (MOM-CME), направлена ​​на разгадку тайн корональных выбросов массы (CME). CME — это мощные взрывы солнечного материала, которые могут нарушить спутниковую связь и повредить электросети на Земле. Миссия будет использовать флот миниатюрных спутников для изучения сложных магнитных полей, участвующих в КВМ, и их потенциала воздействия на нашу планету.

Далее миссия космического эксперимента с интерферометром солнечного радио (SunRISE) направлена ​​на изучение того, как образуются всплески солнечного радиоизлучения и как они распространяются в космосе. Эти всплески, выделяющие огромное количество энергии в виде радиоволн, могут создавать помехи в системах связи и влиять на спутники. SunRISE будет использовать созвездие небольших космических кораблей для создания виртуального радиотелескопа, который позволит ученым детально изучать происхождение и поведение этих всплесков.

Наконец, миссия Multi-slit Solar Explorer (MUSE) будет сосредоточена на понимании процессов, которые ускоряют солнечные энергетические частицы (SEP) во время солнечных вспышек. SEP — это частицы высокой энергии, которые могут представлять опасность для космонавтов и повредить космический корабль. MUSE будет использовать передовые методы визуализации, чтобы наблюдать за механизмами ускорения в работе и помогать улучшать прогнозы космической погоды.

Эти концепции миссии были выбраны из пула предложений, представленных как НАСА, так и международными партнерами. Выбранные исследования представляют собой значительный прогресс в гелиофизических исследованиях и потенциально могут углубить наше понимание Солнца и его воздействия на Землю.

источники:
– НАСА – https://www.nasa.gov/feature/nasa-selects-four-mission-concepts-to-study-the-sun-s-violent-energy-events

By Роберт Эндрю

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