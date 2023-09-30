НАСА выбирает четыре миссии для изучения динамики Солнца

НАСА выбрало четыре небольшие исследовательские миссии для проведения концептуальных исследований, которые улучшат наше понимание динамики Солнца. Эти миссии будут сосредоточены на исследовании таких явлений, как выбросы корональной массы, полярные сияния и солнечный ветер, с целью лучшего понимания связи Солнца и Земли.

Четыре выбранные концепции миссии были выбраны из-за их потенциала для решения важных научных вопросов и внесения значительного вклада в область гелиофизики. Ники Фокс, заместитель администратора по науке в штаб-квартире НАСА, выразил восторг по поводу этих предложений, отметив, что они не только основаны на существующих исследованиях, но также могут дать новое и более глубокое понимание солнечной атмосферы и космической погоды.

Первая концепция миссии, получившая название «Кросс-масштабное исследование магнитного хвоста Земли и Авроры» (CINEMA), направлена ​​на изучение структуры и эволюции плазменного слоя Земли. Это будет достигнуто путем развертывания группировки из девяти спутников CubeSat на солнечно-синхронной низкой околоземной орбите.

Вторая концепция миссии, известная как «Исследователь хромосферного магнетизма» (CMEx), будет сосредоточена на понимании магнитной природы солнечных извержений и выявлении их источников. Целью миссии является раскрытие важной информации о солнечном ветре.

Третья концепция миссии, Обсерватория выброса корональной массы и корональной связи в крайнем ультрафиолете (ECCCO), будет состоять из одного космического корабля с двумя приборами. Эти инструменты, широкоугольный формирователь изображения в крайнем ультрафиолете и визуализирующий EUV-спектрограф, предоставят важные данные о корональных выбросах массы и корональных связях.

Последняя концепция миссии — «Исследователь магнитосферной авроральной асимметрии» (MAAX) — направлена ​​на улучшение нашего понимания взаимодействия между магнитосферой Земли и ионосферой и того, как это регулирует поток авроральной энергии.

Пег Люс, исполняющая обязанности директора отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА, выразила энтузиазм по поводу потенциала этих миссий, которые позволят получить новые знания и ответить на давние вопросы в этой области. Отобранные миссии будут использовать исследования и технологии текущих и устаревших миссий, что позволит добиться значительных успехов в изучении Солнца.

источники:

– НАСА выбирает четыре миссии для исследования динамики Солнца – Пресс-релиз НАСА

– Определения:

– Корональные выбросы массы: мощные извержения плазмы и магнитного поля из солнечной короны.

– Полярное сияние: естественный свет проявляется в небе Земли, в основном наблюдается в полярных регионах.

– Солнечный ветер: поток заряженных частиц, выброшенных из солнечной короны.

– Гелиосфизика: изучение физических процессов, происходящих внутри Солнца, и его взаимодействия с Солнечной системой.