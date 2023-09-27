Образец астероида НАСА будет выставлен в трех музеях

НАСА выбрало три музея для демонстрации небольших образцов астероида Бенну, который был доставлен на Землю миссией космического агентства OSIRIS-REx. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института, Космический центр Хьюстона и Музей драгоценных камней и минералов Алфи Норвилля Университета Аризоны представят по кусочку астероида. Национальный музей естественной истории рассчитывает получить два образца, один из которых станет краеугольным камнем исследовательской инициативы музея по изучению происхождения жизни на Земле. Музей драгоценных камней и минералов Алфи Норвилля планирует выставить образец в ноябре. Космический центр Хьюстона, центр для посетителей Космического центра имени Джонсона НАСА, рассматривает этот образец как напоминание о любопытстве человечества и стремлении раскрыть тайны Вселенной.

Детали экспонатов все еще прорабатываются, но музеям было приказано быть готовыми к возможной доставке образцов Бенну уже в середине ноября. Во-первых, ученым необходимо осмотреть, классифицировать и изучить содержимое капсулы OSIRIS-REx, которая, по оценкам, содержит около 8.8 унций (250 граммов) камней и почвы. Космический корабль приземлился на Землю с большим количеством материала, чем ожидалось, и есть признаки того, что было собрано как минимум в четыре раза больше первоначально обещанного материала.

Большая часть материала будет передана группе по анализу проб для научных исследований. Через шесть месяцев будет выпущен каталог образцов, и большая часть материала будет доступна для исследований ученым со всего мира. Часть материала будет передана Канадскому космическому агентству и Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA) в рамках соглашений о сотрудничестве. Остальные образцы будут храниться в Космическом центре Джонсона, а резервная копия будет храниться на безопасном объекте в Нью-Мексико в соответствии с протоколами, используемыми для защиты лунных камней Аполлона.

Источник: Смитсоновский национальный музей естественной истории, Космический центр Хьюстона, Музей драгоценных камней и минералов Алфи Норвилла при Университете Аризоны.