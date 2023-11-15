НАСА переоценивает миссию по возвращению образцов с Марса из-за ограничений бюджета и сроков

НАСА решило пересмотреть свою программу возврата образцов с Марса (MSR) и разработать новый подход к возвращению марсианских камней на Землю. Решение было принято после того, как в недавнем отчете были отмечены растущие расходы и задержки миссии. Представители НАСА объявили на заседании Консультативного комитета по планетарным наукам, что работа над MSR будет приостановлена, пока они рассматривают альтернативные стратегии. Деятельность, связанная с миссией, была сокращена в трех центрах НАСА, участвующих в программе.

Первоначальное бюджетное предложение программы MSR запрашивало 949.3 миллиона долларов, но подкомитет Сената по ассигнованиям выделил только 300 миллионов долларов, выразив обеспокоенность по поводу отсутствия подробного плана финансирования. Непредоставление такого плана может привести к отмене миссии, как говорится в отчете подкомитета за июль.

Независимый наблюдательный совет (IRB), проводивший оценку MSR, назвал миссию «крайне ограниченной и сложной». Совет подчеркнул нереалистичный бюджет и ожидания графика и подсчитал, что стоимость полного жизненного цикла миссии будет варьироваться от 8 до 11 миллиардов долларов.

НАСА отреагировало на отчет, рассмотрев альтернативную архитектуру миссии MSR и сформировав группу реагирования. Предлагаемые альтернативы включают запуск спускаемого аппарата и орбитального корабля в разные даты и полную передачу ответственности за орбитальный аппарат Европейскому космическому агентству. Джефф Грэмлинг, директор программы MSR в НАСА, подчеркнул необходимость учитывать выводы отчета и обеспечивать долгосрочный успех путем оценки организационной сложности, внутренних коммуникаций и общей структуры миссии.

Несмотря на неудачи, НАСА по-прежнему привержено миссии MSR, учитывая ее значение для будущего исследования Марса и стремления определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете. Получение марсианских образцов имеет огромную ценность, поскольку оно проливает свет на древнюю историю Марса и дает ответ на фундаментальный вопрос внеземной жизни.

Хотя это может занять больше времени, чем первоначально предполагалось, продолжающиеся усилия НАСА приближают нас к разгадке тайн Марса и потенциальному обнаружению доказательств прошлой жизни за пределами Земли.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое программа возврата образцов с Марса? Программа возврата образцов с Марса — это амбициозная инициатива НАСА по сбору образцов горных пород с Марса и доставке их на Землю для детального анализа.

Почему НАСА отказывается от программы? НАСА пересматривает программу возврата образцов с Марса из-за растущих затрат и задержек, как подчеркивается в недавнем отчете. Космическое агентство стремится разработать пересмотренный подход для обеспечения долгосрочного успеха.

Каковы предлагаемые альтернативы миссии? Одной из альтернатив является запуск спускаемого аппарата и орбитального корабля в разные даты. Другое предложение предполагает передачу ответственности за орбитальный аппарат Европейскому космическому агентству. Эти варианты направлены на решение проблем стоимости и сложности.

Миссия будет отменена? Потенциально миссия может быть отменена, если НАСА не предоставит подробный план финансирования в соответствии с указаниями подкомитета Сената по ассигнованиям. Тем не менее, НАСА по-прежнему привержено миссии по возвращению образцов с Марса и ее важности для будущих исследований Марса.

В чем значение миссии? Миссия по возвращению образцов с Марса имеет огромную научную ценность, поскольку может дать решающее представление о древней истории Марса и потенциальном существовании жизни за пределами Земли. Он также играет жизненно важную роль в планах НАСА по будущему исследованию Красной планеты человеком.