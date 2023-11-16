Новое название: Неопределенное будущее миссии НАСА по возвращению образцов с Марса вызывает обеспокоенность

Амбициозный план НАСА по возвращению образцов марсианской почвы и горных пород натолкнулся на препятствие. Миссия по возвращению образцов с Марса, первоначально запланированная на ближайшее будущее, теперь сталкивается со значительной неопределенностью из-за бюджетных ограничений. На фоне растущих затрат и задержек космическое агентство приняло решение приостановить миссию и изучить альтернативные варианты возвращения образцов.

Первоначально НАСА запросило бюджет в размере 949.3 миллиона долларов на миссию по возвращению образцов с Марса. Однако подкомитет, ответственный за надзор за бюджетом, выделил агентству только 300 миллионов долларов. Этот значительный дефицит бюджета вынудил НАСА пересмотреть свои планы и потенциально поставить всю миссию под угрозу.

Пауза в миссии по возвращению образцов с Марса произошла в то время, когда Китай объявил о своих собственных планах завершить аналогичную миссию под названием «Тяньвэнь-3». В случае успеха китайская миссия вернет марсианские камни на Землю на два года раньше, чем предложенный НАСА график. Такое развитие событий оказывает дополнительное давление на НАСА, заставляя его найти более доступное решение и не отставать в гонке за исследование Марса.

Хотя продолжительность паузы остается неясной, НАСА выразило готовность найти альтернативные способы вернуть образцы, собранные марсоходом Perseverance. Ровер уже собрал на Марсе ценные образцы, и крайне важно обеспечить их безопасное возвращение для углубленного изучения и анализа.

В дополнение к миссии по возвращению образцов с Марса НАСА также недавно достигло важной вехи, успешно доставив образцы астероидов с Бенну с помощью миссии OSIRIS-REx. Эти образцы с Бенну, а также возможность изучения почвы с других планет и космических объектов вызвали волнение и вселили надежды на дальнейшие революционные открытия.

Однако неопределенное будущее миссии по возвращению образцов с Марса подчеркивает необходимость того, чтобы НАСА преодолело текущие бюджетные ограничения и нашло более финансово жизнеспособное решение. Продолжение этой знаковой миссии имеет решающее значение для углубления нашего понимания Марса и потенциала жизни за пределами Земли.

FAQ

1. Почему НАСА приостановило миссию по возвращению образцов с Марса?

НАСА приостановило миссию по возвращению образцов с Марса из-за проблем с бюджетом. Первоначальный бюджетный запрос агентства на миссию был значительно сокращен наблюдательным подкомитетом, что затруднило реализацию первоначального плана.

2. Как долго продлится пауза?

Продолжительность паузы на данный момент неизвестна. НАСА активно работает над поиском альтернативных решений, позволяющих вернуть образцы, уже собранные марсоходом «Персеверанс».

3. Каковы последствия китайской миссии по возвращению образцов с Марса?

Планы Китая завершить свою собственную миссию по возвращению образцов с Марса «Тяньвэнь-3» вызывают обеспокоенность по поводу программы НАСА по исследованию Марса. В случае успеха китайская миссия может вернуть марсианские камни на Землю на два года раньше, чем предложенные НАСА сроки, что потенциально поставит НАСА в невыгодное положение.

4. Добилось ли НАСА в последнее время каких-либо успехов в миссиях по возврату образцов?

Да, НАСА недавно привезло образцы астероидов с Бенну с помощью миссии OSIRIS-REx. Хотя полный анализ этих образцов еще не завершен, это достижение добавило интереса к перспективам изучения почвы других небесных тел.