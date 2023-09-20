Индийская солнечная миссия Адитья-L1 находится в опасности?

Резюме: Солнечный зонд НАСА «Паркер» недавно столкнулся с одной из самых мощных солнечных бурь, когда-либо зарегистрированных. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности первой индийской солнечной миссии Адитья-L1. Однако эксперты полагают, что Адитья-L1 вряд ли пострадает от подобных штормов из-за удаленности от Солнца и защитных мер, принятых при его конструкции.

Индийское космическое агентство ISRO успешно запустило солнечную миссию Aditya-L1 2 сентября 2023 года. Космический корабль находится на пути к конечному пункту назначения — точке Лагранжа 1, где он будет наблюдать за Солнцем. В недавнем сообщении в блоге НАСА освещено столкновение солнечного зонда Паркер с сильным корональным выбросом массы (CME) или солнечной бурей. Хотя это вызывает вопросы о потенциальной угрозе для Адитьи-L1, эксперты сохраняют оптимизм в отношении ее безопасности.

Встреча солнечного зонда Паркер с CME стала важным событием для НАСА, предоставив ценные данные научному сообществу. Однако расстояние между Адитьей-L1 и Солнцем, составляющее всего 1.5 миллиона километров по сравнению с 6.9 миллионами километров у Parker Solar Probe, значительно снижает риск. Кроме того, Aditya-L1 был построен с использованием специальных сплавов и материалов для защиты от различных опасностей, включая облака CME.

CME — это массивные извержения внешней атмосферы Солнца, которые могут нарушить космическую погоду, повлиять на спутники, системы связи, навигационные методы и даже вызвать перебои в электроснабжении на Земле. Недавний выброс КВМ переместил частицы пыли на расстояние до шести миллионов километров от Солнца. Несмотря на эту потенциальную угрозу, эксперты полагают, что конструкция и расстояние Адитьи-L1 обеспечат его выживание.

В заключение, хотя солнечный зонд «Паркер» столкнулся с мощной солнечной бурей, солнечная миссия «Адитья-L1» не считается непосредственной угрозой. Ожидается, что благодаря усовершенствованной конструкции космического корабля и удаленности от Солнца он выдержит любые потенциальные КВМ и продолжит свою миссию по наблюдению за Солнцем.

источники:

– Солнечный зонд НАСА «Паркер»

– Индийская организация космических исследований (ISRO)