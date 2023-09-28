НАСА начинает процесс вскрытия и удаления образцов из миссии OSIRIS-REx

Капсула для извлечения образцов (SRC) НАСА из миссии OSIRIS-REx успешно приземлилась в пустыне штата Юта, и начался процесс вскрытия и удаления образцов. В понедельник образцы были переданы в Управление исследований и исследований астроматериалов (ARES) в Хьюстоне, штат Техас. На ARES находится крупнейшая в мире коллекция образцов, возвращенных из космоса, и имеется специальная чистая комната, построенная специально для миссии OSIRIS-REx.

Первым шагом в этом процессе было снятие алюминиевой крышки, защищавшей головку механизма сбора проб Touch and Go (TAGSAM). Этот компонент использовался роботизированной рукой OSIRIS-REx для сбора камней и пыли с поверхности астероида Бенну в октябре 2020 года. Следующим шагом будет отделение TAGSAM от контейнера и помещение его в герметичный транспортный контейнер, который сохранит его в азоте. окружающей среде примерно на два часа. Это позволит команде кураторов поместить TAGSAM в другой перчаточный ящик, гарантируя, что образцы не будут загрязнены при контакте с лабораторным оборудованием или окружающей средой Земли.

Во время снятия крышки ученые НАСА обнаружили на палубах авионики контейнера «черную пыль и мусор». Предполагается, что эта пыль и обломки являются частью образца Бенну, который ускользнул во время извлечения или транспортировки обратно на Землю. Последний этап — удаление образца — будет транслироваться в прямом эфире 11 октября в 11:XNUMX по восточному времени.

Для получения дополнительных обновлений зрители могут следить за NASA Live или посещать страницу блогов НАСА, посвященную миссии OSIRIS-REx.

источники:

- Блоги НАСА