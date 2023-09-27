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Наука

Канистру с образцами астероидов OSIRIS-REx открыли впервые за семь лет

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Канистру с образцами астероидов OSIRIS-REx открыли впервые за семь лет

Ученые из Космического центра имени Джонсона НАСА (JSC) в Хьюстоне успешно открыли контейнер с образцом, собранным миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну. Это первый случай открытия канистры за более чем семь лет.

Крышка канистры была поднята через два дня после того, как возвращаемая капсула OSIRIS-REx приземлилась в пустыне северной Юты. Операция по открытию крышки привела ученых в трепет, когда они обнаружили внутри темный порошок и частицы размером с песок.

Порошок и частицы, найденные в канистре, когда-то были частью поверхности астероида Бенну. Космический корабль OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и прибыл к Бенну в декабре 2018 года. В октябре 2020 года он успешно собрал значительный образец с поверхности астероида, используя механизм сбора проб Touch-and-Go.

Образец астероида прибыл в Юту внутри возвращаемой капсулы 24 сентября и впоследствии был доставлен в Космический центр Джонсона в Хьюстоне 25 сентября. Образец теперь будет храниться и храниться в АО, а команда будет следить за его распространением среди ученых по всему миру.

Собранный образец имеет огромную научную ценность и будет изучаться в течение десятилетий. Исследователи надеются получить представление о формировании и ранней эволюции Солнечной системы, а также о потенциальной роли богатых углеродом астероидов, таких как Бенну, в засеивании Земли необходимыми ингредиентами для жизни.

Однако непосредственная работа по изучению основного образца астероида пока начаться не может. Чтобы получить доступ к образцу, команде АО необходимо разобрать сложный аппарат TAGSAM — процесс, который потребует тщательной точности и значительного времени.

НАСА планирует представить образец Бенну 11 октября во время интернет-трансляции. Это долгожданное открытие предоставит ценную информацию об астероиде и загадках нашей Солнечной системы.

источники:
- Подразделение НАСА по исследованию и исследованию астроматериалов (ARES)
– Космический центр имени Джонсона НАСА (ОАО)
- Миссия НАСА OSIRIS-REx

By Габриэль Бота

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