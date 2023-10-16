Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к покрытому металлом астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» отправился в шестилетнюю миссию по изучению интригующего металлического астероида под названием 16 «Психея». Ученые полагают, что этот астероид, расположенный между Марсом и Юпитером, может быть остатками ядра ранней планеты. Целью миссии является получение ценной информации о формировании Земли и составе ее ядра.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тэнтон из Университета штата Аризона надеется, что миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов прольет свет на фундаментальные вопросы, такие как происхождение жизни на Земле и факторы, которые делают нашу планету пригодной для жизни людей. Кроме того, миссия потенциально может дать представление о ядре Земли, которое в значительной степени недоступно для людей из-за экстремальных температур и давлений.

В отличие от предыдущих космических исследований, которые были сосредоточены на каменистых, ледяных или газообразных мирах, 16 Psyche — первый известный металлический объект, который когда-либо посещали люди. Имея размер 232 км в поперечнике и 280 км в длину, он является крупнейшим среди немногих обнаруженных на сегодняшний день богатых металлами астероидов. Ученые полагают, что астероид богат такими металлами, как железо, никель, золото, серебро и платина, что открывает возможности для космической добычи в будущем.

Миссия направлена ​​на достижение трех основных целей: определить, является ли астероид ядром планеты или нерасплавленным материалом, установить относительный возраст различных регионов на его поверхности и исследовать, содержат ли небольшие металлические тела легкие элементы, подобные тем, которые обнаружены в ядре Земли. . Ожидается, что Psyche, запущенная в космос компанией Space X, достигнет 16 Psyche в конце 2029 или начале 2030 года, преодолев 3.6 миллиарда километров.

Изучая этот загадочный металлический астероид, ученые надеются лучше понять раннюю Солнечную систему и раскрыть тайны ядра Земли, что в конечном итоге расширит наши знания о Вселенной.

Источники: НАСА.

Определения:

НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Астероид: каменное тело, вращающееся вокруг Солнца.

Ухудшение: становится все хуже или повреждено.

Планетарный: Относящийся к планетам.

Обитаемый: В нем можно жить

Ядро: Центр

Солнечная система: совокупность восьми планет и их спутников на орбитах вокруг Солнца, а также более мелких тел в виде астероидов, метеороидов и комет.

Человечество: собирательное слово для обозначения человечества.

Наполнение: полное

Разрушено: постепенно разрушено

Сера: желтый горючий неметаллический элемент.

Источник: НАСА