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Наука

НАСА ищет предложения для модуля схода с орбиты Международной космической станции

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
НАСА ищет предложения для модуля схода с орбиты Международной космической станции

НАСА объявило конкурс предложений на модуль спуска с орбиты Международной космической станции (МКС), что позволяет участникам торгов выбирать предпочтительный тип контракта на его разработку. Последний запрос предложений, опубликованный 18 сентября, касается американского спускаемого с орбиты корабля (USDV), который будет отвечать за заключительные этапы вывода МКС с орбиты, запланированного на 2030 год.

В проекте запроса предложений, опубликованном в мае, предлагался «гибридный» контрактный подход, в котором этап разработки осуществляется по контракту «затраты плюс», а производство – по контракту с фиксированной твердой ценой. Окончательный запрос предложений позволяет участникам торгов либо сохранить гибридный подход, либо завершить весь проект, включая разработку, по контракту с фиксированной твердой ценой. Этот подход к заключению контрактов был выбран НАСА, чтобы максимизировать выгоду для правительства и повысить конкуренцию.

НАСА выделило 180 миллионов долларов на USDV в своем предложении по бюджету на 2024 финансовый год, оценивая общую стоимость примерно в 1 миллиард долларов. Однако агентство подчеркивает важность надежности USDV из-за его решающей роли в процессе спуска с орбиты. Космический корабль должен идеально функционировать во время своего первого полета и иметь возможности резервирования и устранения аномалий.

Базовый период контракта продлится до марта 2031 года, но запрос предложений также включает варианты услуг по хранению и запуску интеграционных услуг до сентября 2035 года с учетом возможных задержек вывода МКС из эксплуатации.

Предложения должны быть поданы в НАСА 17 ноября, а награждение ожидается в апреле 2024 года.

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By Роберт Эндрю

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