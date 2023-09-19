New Horizons и телескоп Хаббл объединяются для наблюдения за Ураном и Нептуном

Космический корабль «Новые горизонты», известный облетом Плутона в 2015 году, приступает к новой миссии по наблюдению за Ураном и Нептуном. Эти две далекие планеты являются наименее посещаемыми в нашей Солнечной системе и предоставляют ученым уникальную возможность собрать о них больше информации. Чтобы помочь в этом начинании, НАСА обращается к астрономам-любителям с просьбой представить свои наблюдения Урана и Нептуна.

Только «Вояджер-2» в прошлом ненадолго посещал Уран и Нептун, что ограничивает имеющуюся у нас информацию об этих планетах. Однако «Новые горизонты» позволяют взглянуть на планеты задом наперед с их позиции в поясе Койпера, где находится Плутон. Космический телескоп «Хаббл» будет наблюдать за освещенными сторонами планет, а «Новые горизонты» будет делать фотографии их темных сторон с Солнцем на расстоянии.

Любительские наблюдения имеют решающее значение для создания полной картины планет, поскольку они могут отслеживать такие характеристики, как яркие особенности в атмосферах Урана и Нептуна. Учитывая ограниченное время наблюдений «Новых горизонтов» и «Хаббла», любительские данные могут продолжать улучшать наше понимание этих далеких миров.

Чтобы внести свой вклад, астрономы-любители могут публиковать свои изображения Урана и Нептуна в Интернете, используя хэштег #NHIceGiants на X (ранее известный как Twitter) или Facebook. Альтернативно, изображения могут быть отправлены онлайн с соответствующей информацией, такой как дата, время и используемая полоса пропускания фильтра.

Уран и Нептун в настоящее время видны большую часть ночи, причем Уран восходит и заходит позже Нептуна. Уран можно найти в созвездии Овна между Юпитером и Плеядами, а Нептун — в юго-западной части Рыб. Наблюдение за этими далекими планетами требует терпения и хорошего размера телескопа, но усилия того стоят, ведь мы расширяем наши знания о самых далеких мирах Солнечной системы.

источники:

- НАСА

– TheSkyX