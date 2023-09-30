НАСА начинает поиск предложений по проектированию космического буксира стоимостью 1 миллиард долларов

НАСА начало поиск предложений по проекту космического буксира, который будет отвечать за вывод стареющей Международной космической станции (МКС) с орбиты. Космический корабль, официально известный как US Deorbit Vehicle, сосредоточится на последней операции по сходу с орбиты, которая позволит безопасно вывести МКС с орбиты над океаном, вдали от населенных пунктов. Стоимость космического корабля оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Решение о разработке американского аппарата для спуска с орбиты было принято после того, как НАСА и его партнеры провели исследования, которые показали, что новое решение для космического корабля обеспечит более надежные возможности для ответственного схода с орбиты. Ранее на эту роль рассматривался и российский космический корабль.

Конструктивные предложения по космическому буксиру могут представлять собой новые конструкции или модификации существующих космических кораблей. Заинтересованные представители отрасли должны подать свои предложения до 17 ноября. Космический корабль должен будет функционировать во время своего первого полета и иметь возможности резервирования и восстановления аномалий для продолжения спуска с орбиты.

Однако пройдет еще несколько лет, прежде чем космический буксир будет запущен в эксплуатацию для схода с орбиты МКС. НАСА и три других космических агентства планируют использовать МКС еще примерно семь лет. Помимо этого, НАСА планирует использовать коммерческие космические станции для своих проектов на низкой орбите.

Источник: НАСА

Определения:

Сход с орбиты: процесс безопасного вывода космического корабля или объекта с орбиты и возвращения его на Землю.

Космический буксир: космический корабль, предназначенный для маневрирования и транспортировки других космических кораблей или объектов в космосе.

Источники: НАСА.