НАСА объявляет о новых руководящих должностях и повышении в должности для Джима Фри и Кэтрин Кернер

Администратор НАСА Билл Нельсон сообщил о существенных изменениях в составе руководства агентства, включая повышение Джима Фри до заместителя администратора и назначение Кэтрин Кернер главой Управления миссий по разработке исследовательских систем (ESDMD). Эти изменения вступят в силу после выхода на пенсию нынешнего помощника администратора Боба Кабаны 31 декабря.

В своей новой роли помощника администратора Джим Фри станет третьим по рангу руководителем НАСА и самым высокопоставленным государственным служащим. Он будет старшим советником администратора Нельсона и заместителя администратора Пэм Мелрой. Кроме того, Фри будет курировать работу 10 директоров центров и пяти заместителей администраторов управления миссиями в штаб-квартире НАСА, по сути действуя в качестве главного операционного директора агентства.

Кэтрин Кернер, которая ранее занимала должность заместителя администратора ESDMD, вступит в должность заместителя администратора того же управления. В ее обязанности будет входить разработка архитектуры НАСА для программы «Луна-Марс», управление разработкой систем для миссий «Артемида» и планирование комплексных подходов к исследованию дальнего космоса.

И Фри, и Кернер имеют богатый опыт работы в НАСА. До своего назначения на должность заместителя администратора по разработке исследовательских систем Фри занимал различные должности в частном секторе, а ранее работал заместителем заместителя администратора агентства по техническим вопросам в Управлении человеческих исследований и операций. Кернер, с другой стороны, занимал такие ключевые должности, как менеджер программы НАСА «Орион» и директор Управления здоровья и производительности человека.

Рекламные акции Фри и Кернера подчеркивают приверженность НАСА продвижению космических исследований и расширению возможностей человечества в космосе. Благодаря своему опыту и лидерству они готовы внести значительный вклад в достижение амбициозных целей агентства.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы новые руководящие роли, объявленные НАСА?

Ответ: НАСА объявило о повышении Джима Фри до заместителя администратора и назначении Кэтрин Кернер главой Управления миссий по разработке исследовательских систем.

Вопрос: Когда эти изменения вступят в силу?

Ответ: Изменения в руководстве вступят в силу после того, как нынешний заместитель администратора Боб Кабана уйдет в отставку 31 декабря.

Вопрос: В чем будет заключаться роль Джима Фри в качестве заместителя администратора?

Ответ: В качестве заместителя администратора Джим Фри будет выполнять функции старшего советника администратора НАСА и заместителя администратора. Он также будет курировать работу директоров центров и помощников администраторов миссий в штаб-квартире НАСА.

Вопрос: Каковы будут обязанности Кэтрин Кернер в качестве главы Управления развития исследовательских систем?

Ответ: Кэтрин Кернер будет отвечать за разработку архитектуры НАСА «Луна-Марс», управление разработкой систем для миссий «Артемида» и планирование комплексных подходов к исследованию дальнего космоса.