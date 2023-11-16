НАСА объявляет об изменениях в руководстве и повышении в должности в штаб-квартире

Администратор НАСА Билл Нельсон недавно объявил о важных изменениях в руководящих должностях в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Джим Фри, который в настоящее время является заместителем администратора Управления миссий по разработке исследовательских систем НАСА (ESDMD), был повышен до должности заместителя администратора агентства. Это повышение вступит в силу, когда Боб Кабана, нынешний заместитель администратора, уйдет в отставку 31 декабря.

По словам Администратора Нельсона, обширный опыт и знания Free предоставят руководящему составу ценные рекомендации и перспективы. Имея более 18,000 25 сотрудников и годовой бюджет более 10 миллиардов долларов, Фри будет выполнять функции главного операционного директора агентства, а также возглавлять XNUMX директоров центров агентства и пять помощников администраторов миссионерского управления.

Кэтрин Кернер, в настоящее время заместитель помощника администратора ESDMD, сменит Джима Фри на посту следующего главы управления миссии. Лидерский опыт Кернер в создании и определении будущих архитектур космических исследований, а также в контроле за развитием транспортных систем в дальнем космосе подготовил ее к этой новой роли.

Продвижение Джима Фри на должность заместителя администратора делает его третьим по рангу руководителем НАСА и самым высокопоставленным государственным служащим. В своей новой роли он будет старшим советником администратора Нельсона и заместителя администратора Пэм Мелрой.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Кого повысили в руководстве НАСА?

Ответ: Джим Фри назначен заместителем администратора, а Кэтрин Кернер займет должность главы управления миссии.

Вопрос: Что повлечет за собой новая роль Джима Фри?

Ответ: Джим Фри станет третьим по рангу руководителем НАСА и будет работать старшим советником администратора НАСА и заместителем администратора. Он также будет руководить директорами центров агентства и помощниками администраторов миссионерского управления.

Вопрос: Кто сменит Джима Фри на посту главы управления миссии?

Ответ: Кэтрин Кернер сменит Джима Фри на посту главы управления миссии.

Вопрос: Какова биография Кэтрин Кернер?

Ответ: Кэтрин Кернер имеет опыт создания и определения архитектуры освоения космоса, а также контроля за развитием транспортных систем в дальнем космосе. Ранее она работала заместителем помощника администратора ESDMD.

Вопрос: Когда вступят в силу изменения в руководстве?

О: Изменения вступят в силу 31 декабря, когда Боб Кабана, нынешний заместитель администратора, уйдет на пенсию.