Астероид Бенну: потенциальная угроза Земле?

Астрономы НАСА внимательно наблюдают за массивным космическим объектом, известным как астероид Бенну. Имея ширину 1,610 футов, Бенну привлек внимание ученых из-за опасений, что он потенциально может выйти на орбиту Земли и представлять угрозу в результате столкновения с нашей планетой в 2182 году. По оценкам, его высота превышает Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. В городе, удар Бенну о Землю может высвободить ошеломляющие 1,200 мегатонн энергии, что сделает его в 24 раза более мощным, чем самое мощное ядерное оружие, когда-либо созданное.

Астероид Бенну часто приближается к Земле, что происходит раз в шесть лет. У него было три таких близких сближения в 1999, 2005 и 2011 годах. Однако исследования показывают, что вероятность столкновения с Землей относительно невелика: к 1 году она оценивается в 2,700 из 0.037 или 2182%. НАСА заявляет, что во время пролета , существует крайне малая вероятность того, что Бенну пройдет через «гравитационную замочную скважину», которая может поставить его на путь столкновения с Землей в конце 22-го века.

Несмотря на низкую вероятность столкновения, Бенну был классифицирован как «потенциально опасный астероид» из-за его способности приближаться к Земле на расстояние 4.65 миллиона миль. НАСА подчеркивает важность постоянного мониторинга и исследований, чтобы лучше понять и подготовиться к любым потенциальным будущим рискам, связанным с Бенну, поскольку он остается одним из двух самых опасных известных астероидов в нашей солнечной системе.

Бенну, богатый углеродом астероид, был впервые обнаружен в 1999 году и классифицируется как «околоземный объект». Бенну, возникший более 4.5 миллиардов лет назад, считается ценным небесным телом для ученых. Его древняя природа дает важное представление о формировании и эволюции скалистых планет, таких как Земля. Есть даже предположение, что Бенну может содержать органические молекулы, подобные тем, которые необходимы для возникновения жизни, что делает его интригующей целью для научных исследований.

В заключение, хотя вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в настоящее время невелика, постоянный мониторинг и исследования имеют решающее значение для лучшего понимания потенциальных рисков, которые он может представлять в будущем. Древнее происхождение Бенну и потенциальное понимание формирования жизни делают его важным небесным телом для научных исследований.

источники:

– Hindustan Times (URL-адрес не указан)