Разработаны новые программные средства для изучения воздействия ракетных двигателей на поверхность Луны

Исследователи НАСА недавно разработали передовые программные инструменты для моделирования воздействия ракетных двигателей на поверхность Луны. В рамках программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну, планируются новые и более крупные посадочные аппараты, оснащенные более мощными двигателями. Увеличенные размеры и мощность этих двигателей создают значительные риски при приземлении и взлете.

Ракетные двигатели генерируют сверхзвуковые шлейфы горячего газа, которые могут поднимать пыль и потенциально выбрасывать камни или обломки с лунной поверхности. Это вызывает обеспокоенность по поводу ухудшения обзора для астронавтов, помех для навигационных и научных инструментов, а также потенциального повреждения самого спускаемого аппарата.

Кроме того, высокоскоростные шлейфы могут разрушить поверхность под посадочным модулем, потенциально вызывая образование кратеров и создавая угрозу устойчивости посадочного модуля и астронавтов на борту. Чтобы лучше понять эти взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI), исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, разработали новые программные инструменты.

Эти инструменты позволяют исследователям прогнозировать среду PSI для проектов НАСА, включая систему приземления человека и будущие посадочные модули на Марс. В частности, модель Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) представляет собой высокоточный инструмент, который может моделировать взаимодействия газа и частиц и прогнозировать образование кратеров в реголите и выброс частиц, окружающих посадочный модуль.

Варьируя точность модели, исследователи могут определить лучший подход для удовлетворения требований к моделированию и времени для каждого проекта. Однако высокоточные модели PSI требуют больших вычислительных ресурсов, требуют сеток с более чем 200 миллионами ячеек и генерации терабайтов данных.

Моделирование проводилось с использованием суперкомпьютера Pleiades в Центре передовых суперкомпьютеров НАСА. Хотя Плеяды считаются более старой системой, они по-прежнему считаются одними из самых мощных компьютеров. Программные инструменты предназначены для повышения точности по мере увеличения вычислительных мощностей НАСА.

С помощью этих новых программных инструментов НАСА стремится лучше понять и смягчить потенциальные опасности, связанные с ракетными двигателями на поверхности Луны. Прогнозируя и изучая среду PSI, космическое агентство может обеспечить безопасность и успех предстоящих миссий Артемиды.

FAQ

Что такое программа Артемида?

Программа «Артемида» — проект НАСА по возвращению людей на поверхность Луны.

Какие риски связаны с более крупными посадочными модулями и более мощными двигателями?

Риски включают затруднение обзора для астронавтов, помехи для навигационных и научных приборов, потенциальное повреждение посадочного модуля, эрозию лунной поверхности и возможное образование кратеров.

Какие программные инструменты были разработаны исследователями НАСА?

Исследователи НАСА разработали программные инструменты для моделирования взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI) и прогнозирования среды PSI для проектов и миссий НАСА.

Что такое модель решателя потока гранулированного газа (Loci/GGFS)?

Модель Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) — это высокоточный инструмент, который может моделировать взаимодействия газа и частиц и прогнозировать образование кратеров в реголите и выброс частиц, окружающих посадочный модуль.

Какой суперкомпьютер использовался для моделирования?

Моделирование проводилось на суперкомпьютере Pleiades в Центре передовых суперкомпьютеров НАСА.

(h2>Источники:

1. Программа НАСА «Артемида»: https://www.nasa.gov/specials/artemis/

2. Суперкомпьютер «Плеяды»: https://www.top500.org/system/177289.