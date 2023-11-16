CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Разработаны новые программные средства для изучения воздействия ракетных двигателей на поверхность Луны

ByРоберт Эндрю

16 ноября, 2023
Разработаны новые программные средства для изучения воздействия ракетных двигателей на поверхность Луны

Исследователи НАСА недавно разработали передовые программные инструменты для моделирования воздействия ракетных двигателей на поверхность Луны. В рамках программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну, планируются новые и более крупные посадочные аппараты, оснащенные более мощными двигателями. Увеличенные размеры и мощность этих двигателей создают значительные риски при приземлении и взлете.

Ракетные двигатели генерируют сверхзвуковые шлейфы горячего газа, которые могут поднимать пыль и потенциально выбрасывать камни или обломки с лунной поверхности. Это вызывает обеспокоенность по поводу ухудшения обзора для астронавтов, помех для навигационных и научных инструментов, а также потенциального повреждения самого спускаемого аппарата.

Кроме того, высокоскоростные шлейфы могут разрушить поверхность под посадочным модулем, потенциально вызывая образование кратеров и создавая угрозу устойчивости посадочного модуля и астронавтов на борту. Чтобы лучше понять эти взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI), исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, разработали новые программные инструменты.

Эти инструменты позволяют исследователям прогнозировать среду PSI для проектов НАСА, включая систему приземления человека и будущие посадочные модули на Марс. В частности, модель Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) представляет собой высокоточный инструмент, который может моделировать взаимодействия газа и частиц и прогнозировать образование кратеров в реголите и выброс частиц, окружающих посадочный модуль.

Варьируя точность модели, исследователи могут определить лучший подход для удовлетворения требований к моделированию и времени для каждого проекта. Однако высокоточные модели PSI требуют больших вычислительных ресурсов, требуют сеток с более чем 200 миллионами ячеек и генерации терабайтов данных.

Моделирование проводилось с использованием суперкомпьютера Pleiades в Центре передовых суперкомпьютеров НАСА. Хотя Плеяды считаются более старой системой, они по-прежнему считаются одними из самых мощных компьютеров. Программные инструменты предназначены для повышения точности по мере увеличения вычислительных мощностей НАСА.

С помощью этих новых программных инструментов НАСА стремится лучше понять и смягчить потенциальные опасности, связанные с ракетными двигателями на поверхности Луны. Прогнозируя и изучая среду PSI, космическое агентство может обеспечить безопасность и успех предстоящих миссий Артемиды.

FAQ

Что такое программа Артемида?

Программа «Артемида» — проект НАСА по возвращению людей на поверхность Луны.

Какие риски связаны с более крупными посадочными модулями и более мощными двигателями?

Риски включают затруднение обзора для астронавтов, помехи для навигационных и научных приборов, потенциальное повреждение посадочного модуля, эрозию лунной поверхности и возможное образование кратеров.

Какие программные инструменты были разработаны исследователями НАСА?

Исследователи НАСА разработали программные инструменты для моделирования взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI) и прогнозирования среды PSI для проектов и миссий НАСА.

Что такое модель решателя потока гранулированного газа (Loci/GGFS)?

Модель Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) — это высокоточный инструмент, который может моделировать взаимодействия газа и частиц и прогнозировать образование кратеров в реголите и выброс частиц, окружающих посадочный модуль.

Какой суперкомпьютер использовался для моделирования?

Моделирование проводилось на суперкомпьютере Pleiades в Центре передовых суперкомпьютеров НАСА.

(h2>Источники:

1. Программа НАСА «Артемида»: https://www.nasa.gov/specials/artemis/
2. Суперкомпьютер «Плеяды»: https://www.top500.org/system/177289.

By Роберт Эндрю