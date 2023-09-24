Независимый обзор обнаружил, что миссия НАСА по возвращению образцов с Марса сталкивается с неопределенностью

Независимая наблюдательная комиссия оценила план НАСА по возвращению образцов с Марса, известный как миссия «Возвращение образцов с Марса» (MSR), как неосуществимый. Сложная миссия включает в себя строительство и запуск на Марс двух вертолетов, ракеты, спускаемого аппарата и орбитального аппарата к 2028 году. Однако наблюдательный совет пришел к выводу, что бюджет и ожидания миссии были нереалистичными с самого начала.

В отчете говорится, что НАСА может надеяться подготовить посадочный и орбитальный аппарат не раньше 2030 года, а не первоначальной цели - 2028 года. Была создана наблюдательная комиссия для оценки планов, конструкции и технических проблем миссии с точки зрения стоимости и графика. .

НАСА решило приостановить свои планы и предоставить официальную оценку стоимости и графика на основе результатов обзора. Теперь агентство проведет собственную проверку и даст рекомендации по дальнейшему осуществлению миссии.

Миссия по возвращению образцов с Марса имеет важное значение, поскольку ее целью является сбор образцов каменных пород с Марса, которые могут иметь решающее значение в поисках внеземной жизни. Наблюдательный совет признал важность миссии не только для поиска жизни, но и для планов НАСА по отправке людей на Марс в будущем.

В докладе НАСА рекомендуется лучше сообщать о значении миссии, заявляя, что она может революционизировать наше понимание Солнечной системы, нашего места в ней и существования жизни за пределами Земли. Миссия может оказать широкомасштабное влияние на общество, историю и технологии.

Однако нынешние обстоятельства, связанные с миссией по возвращению образцов с Марса, создают проблемы для НАСА. Были опасения по поводу бюджета миссии, который оценивается в диапазоне от 7 до 11 миллиардов долларов. НАСА запросило дополнительное финансирование, чтобы сохранить график запуска в 2028 году, но результаты обзора ставят под сомнение возможность соблюдения этого графика.

Конечная цель НАСА — сделать миссию по возвращению образцов с Марса жизнеспособной. Учитывая ее потенциал для продвижения космических исследований и научных открытий, успех этой миссии имеет решающее значение для агентства.

источники:

- Кевин С. Нис (исходная статья)

– НАСА (https://www.nasa.gov/)