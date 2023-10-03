Миссия НАСА «Психика» готовится к запуску для исследования уникального богатого металлами астероида

НАСА готовится запустить свою миссию «Психея» 12 октября из Космического центра Кеннеди после задержки из-за технических проблем с двигателями космического корабля, работающими на холодном азоте. Целью миссии является исследование редкого типа астероидов, который может дать представление о том, как формируются планеты, подобные Земле.

Космический корабль, также называемый «Психея», отправится в шестилетнее путешествие, чтобы достичь астероида Психея, расположенного между Марсом и Юпитером. Этот астероид отличается тем, что он преимущественно состоит из металла и может быть остатками планетарных строительных блоков. Изучая этот уникальный астероид, ученые надеются получить более глубокое понимание внутреннего строения планет.

В ходе миссии, которая, как ожидается, продлится 26 месяцев, космический корабль выйдет на орбиту Психеи и проведет детальное картографирование и анализ ее свойств. Команда планирует исследовать астероид в беспрецедентных деталях, разгадав его состав и структуру.

Астероид Психея имеет длину около 173 миль, что делает его крупнейшим известным богатым металлами астероидом в нашей Солнечной системе. По словам Лори Глейз, директора Отдела планетарных наук НАСА, тяжелые металлы внутри планет обычно оседают в ядре, в то время как более легкий каменистый материал выталкивается на поверхность. Однако, если произойдет значительный удар, он может оголить металлический сердечник. Исследование Психеи предоставит ученым уникальную возможность наблюдать и изучать недра планеты.

Миссия является результатом сотрудничества Университета штата Аризона и Лаборатории реактивного движения НАСА, причем последняя отвечает за управление миссией, ее эксплуатацию и навигацию.

НАСА планирует транслировать запуск в прямом эфире на телеканале NASA и на различных платформах социальных сетей. Эта революционная миссия предоставляет прекрасную возможность раскрыть тайны формирования планет и получить ценную информацию о составе нашей Солнечной системы.

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