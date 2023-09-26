Капсула НАСА OSIRIS-REx благополучно приземлилась на Земле с образцами астероидов

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно вернулся на Землю, доставив самое большое количество астероидного материала, когда-либо собранного. Космический корабль был запущен в 2016 году и в течение двух лет путешествовал до астероида Бенну, который находится на расстоянии более 200 миллионов миль от Земли.

Как только космический корабль достиг Бенну, он начал вращаться вокруг астероида и в конце концов коснулся его поверхности в 2020 году. Используя специально разработанный рычаг, космический корабль выдувал воздух и всасывал пыль и гальку с астероида. Рукав собрал так много материала, что его крышка не закрывалась.

После сбора образцов космический корабль OSIRIS-REx отправился обратно на Землю. В воскресенье капсула с образцами астероида была выпущена из космического корабля и снова вошла в атмосферу Земли на скорости до 27,650 5,000 миль в час при температуре выше XNUMX градусов по Фаренгейту. Однако внешняя оболочка капсулы защитила ее от сильной жары.

Когда капсула опустилась, парашют раскрылся, замедлив ее падение. Примечательно, что капсула приземлилась в пустыне Юты всего в метре от целевой точки приземления НАСА. Работники НАСА быстро прибыли на место, упаковали капсулу и перевезли ее на вертолете в близлежащую чистую комнату. Оттуда его доставили в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, где была создана специальная лаборатория для обработки образца астероида.

Ученые полагают, что изучение материала астероидов позволит лучше понять формирование Солнечной системы около 4.5 миллиардов лет назад. В составе астероидов могут присутствовать материалы, сыгравшие роль в зарождении жизни на Земле. Во вторник контейнер с образцом будет открыт, и ученые с нетерпением ждут возможности изучить почти неиспорченный образец, который, как ожидается, станет самым большим из когда-либо доставленных с астероида.

Миссия OSIRIS-REx теперь переименована в OSIRIS-APEX, и космический корабль отправится в новую миссию по изучению другого астероида под названием Апофис. Продолжающееся исследование астероидов будет способствовать лучшему пониманию ранней Солнечной системы и возможного появления жизни на Земле.

Источники: НАСА, Киган Барбер, Центр космических полетов имени Годдарда НАСА [CC BY 2.0]