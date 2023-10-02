Марсоход Perseverance сделал снимки пылевого дьявола на Красной планете

Марсоход НАСА Perseverance Mars Rover сделал серию изображений, на которых виден смерч пылевого дьявола на поверхности Марса. Смерч был замечен движущимся вдоль западного края кратера Джезеро на Марсе, примерно в 2.5 милях от марсохода. На изображениях, сделанных 30 августа 2023 года, изображена нижняя часть пылевого дьявола в движении.

Пылевые дьяволы на Марсе меньше и менее мощны, чем торнадо на Земле, но они играют значительную роль в перераспределении пыли на планете. Ученые изучают эти явления, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу и улучшить текущие модели погоды.

На изображениях, сделанных Perseverance, видно, что пылевой дьявол находился примерно в 2.5 милях от «хребта Торофэр» и двигался с востока на запад со скоростью около 12 миль в час. Его предполагаемая ширина составляет почти 200 футов, и хотя были запечатлены только нижние 387 футов смерча, ученые полагают, что его высота превышает милю.

По словам Марка Леммона, планетолога из Института космических наук и члена научной группы Perseverance, тень, отбрасываемая пылевым дьяволом, указывает на его высоту. Если настроено как вертикальный столбец, тень предполагает высоту около 1.2 мили.

Пылевые дьяволы на Земле обычно образуются, когда поднимающийся теплый воздух взаимодействует с нисходящими столбами более холодного воздуха. Однако марсианские пылевые дьяволы могут вырасти намного больше, чем их земные собратья. Ученые все еще работают над определением факторов, способствующих возникновению пылевых вихрей в конкретных местах Марса.

«Персеверанс» исследует кратер Джезеро с момента его приземления более двух лет назад. Его миссия — поиск признаков древней микробной жизни. Изображения, сделанные марсоходом, являются свидетельством постоянных открытий, совершаемых на Красной планете.

Источники: НАСА.