Миссия НАСА «Психея» направлена ​​на исследование тайн Солнечной системы

НАСА собирается запустить в четверг долгожданный космический корабль «Психея» с миссией, целью которой является раскрытие секретов ядра Земли. Запуск запланирован на 10:16 утра по восточному времени из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Названный в честь астероида, к которому он направляется, «Психея» отправится в шестилетнее путешествие длиной 2.2 миллиарда миль к астероиду Психея, который расположен между Марсом и Юпитером в Солнечной системе. Первоначально миссию планировалось запустить раньше, но она была отложена на год.

Прямая трансляция запуска начнется в 9:15 утра по восточному времени и будет транслироваться на различных платформах, включая NASA Television, приложение NASA, веб-сайт агентства, а также Twitch, X, Daily Motion и YouTube. Это позволит зрителям стать свидетелями исторического запуска космического корабля.

Психея особенно интересна для ученых, поскольку считается, что она состоит в основном из металла, что отличает ее от других астероидов. Изучая этот уникальный астероид, ученые надеются получить представление о формировании ядра Земли, которое преимущественно состоит из железа и никеля.

Эта миссия имеет огромную ценность для нашего понимания истории Солнечной системы и процессов, которые сформировали нашу собственную планету. Данные, собранные космическим кораблем «Психея», помогут ученым раскрыть ценную информацию о ранних стадиях эволюции нашей Солнечной системы.

В заключение отметим, что миссия НАСА «Психея» представляет собой важную веху в научных исследованиях, поскольку она стремится разгадать тайны Солнечной системы и предоставить ключевую информацию о составе и формировании ядра Земли.

Определения:

– Психея: астероид, в честь которого назван космический корабль, расположенный между Марсом и Юпитером.

– Солнечная система: совокупность планет, лун и более мелких небесных тел, вращающихся вокруг Солнца.

– Ядро: центральная часть или самый внутренний слой объекта, такого как Земля.

Источник: (исходная статья)