НАСА доставило на Землю самый крупный образец астероида, когда-либо собранный на Земле

НАСА успешно доставило на Землю самый большой образец астероида, когда-либо собранный. Образец, собранный в рамках миссии НАСА Осирис-Рекс, является первой миссией космического агентства США по сбору образца с астероида и первой миссией любого агентства с 2020 года. Капсула, содержащая около 250 г камней и пыли, собранных с астероида Бенну, коснулась в пустыне Юты недалеко от Солт-Лейк-Сити раньше запланированного срока. Выборка будет предоставлена ​​группе из более чем 200 человек из 38 учреждений, расположенных по всему миру. Астероид Бенну — это остаток нашей ранней Солнечной системы возрастом 4.5 миллиарда лет, и ученые полагают, что он может помочь пролить свет на то, как формировались и развивались планеты. Эксперты говорят, что богатый углеродом околоземный астероид служит капсулой времени из самой ранней истории Солнечной системы.

Образец предоставит важные подсказки, которые помогут нам понять происхождение органики и воды, которые могли привести к возникновению жизни на Земле. В отличие от метеоритов, падающих на Землю и быстро загрязняющихся при контакте с атмосферой, образец, собранный непосредственно с Бенну, предоставит неиспорченный взгляд на прошлое. Миссии по возврату образцов, такие как Osiris-Rex, важны, поскольку возвращаемые образцы нетронуты и сохраняют важную информацию о своем составе и истории.

Космический корабль «Осирис-Рекс», запущенный 8 сентября 2016 года, прибыл к Бенну в декабре 2018 года. После почти двухлетнего картирования астероида он собрал образец с поверхности 20 октября 2020 года. Ученые с нетерпением ждут анализа астероида. образцы, чтобы раскрыть секреты астероида Бенну, касающиеся формирования таких планет, как Земля, и происхождения самой жизни.

источники:

- Миссия НАСА Осирис-Рекс

– Манчестерский университет

- Музей естественной истории

– Британский музей естественной истории

- Уорикский университет