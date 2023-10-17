Большой год гелиофизики: празднование солнечной науки и влияния Солнца

НАСА недавно объявило о начале Большого года гелиофизики, глобального праздника солнечной науки и невероятного влияния Солнца на Землю и всю Солнечную систему. Концепция «Большого года», первоначально популяризированная орнитологами, призывает участников наблюдать и изучать как можно больше различных видов птиц в течение одного года. Теперь НАСА призывает энтузиастов сделать то же самое с нашей звездой — Солнцем.

Большой год гелиофизики, запланированный на период с октября 2023 года по декабрь 2024 года, предоставляет людям возможность принять участие в широком спектре мероприятий по солнечной науке, включая наблюдение за солнечными затмениями, наблюдение за впечатляющими полярными сияниями и участие в гражданских научных проектах. Космическое агентство США приглашает всех, кто интересуется изучением науки, искусства и красоты гелиофизики, принять участие в этой захватывающей инициативе.

Чтобы объединить коллективные усилия всего гелиофизического сообщества, НАСА создало идентификатор и руководство по стилю, которые участники могут использовать, чтобы продемонстрировать свою поддержку Большого года гелиофизики. Используя эти ресурсы, люди могут внести свой вклад в создание целостного брендинга этого глобального праздника.

Изучение звезды и ее взаимодействия с Солнечной системой известно как гелиофизика. Углубляясь в эту увлекательную область, ученые получают ценную информацию не только о самом Солнце, но и о его глубоком влиянии на Землю и окружающие планеты. Целью Большого года гелиофизики является популяризация этой важной области исследований и содействие более глубокому пониманию влияния Солнца.

Итак, независимо от того, являетесь ли вы опытным ученым, начинающим астрономом или просто очарованы чудесами космоса, присоединяйтесь к НАСА в праздновании Большого года гелиофизики и откройте для себя захватывающую науку, искусство и красоту нашей необыкновенной звезды.

источники:

- НАСА

– Живая мята