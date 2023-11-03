Новые сведения о планетной системе Kepler 385 представлены в обновленном каталоге

Недавнее исследование раскрыло новые интересные подробности о планетной системе Kepler 385, которая была обнаружена миссией НАСА «Кеплер» во время ее почти десятилетней миссии по поиску планет, завершившейся в 2018 году. Система расположена примерно в 4,670 световых годах от Земли. состоит из семи планет, находящихся в непосредственной близости от своей звезды. Хотя существование некоторых планет было подтверждено ранее в 2014 году, обновленный каталог подтверждает существование всех планет в системе и дает новое представление об их свойствах.

Под руководством Джека Лиссауэра, научного сотрудника Исследовательского центра Эймса НАСА, группа ученых-экзопланет составила самый точный на сегодняшний день список кандидатов на планеты Кеплера. Их результаты будут опубликованы в Журнале планетарной науки под заголовком «Обновленный каталог кандидатов на планеты Кеплера: фокус на точности и орбитальных периодах». Этот всеобъемлющий каталог позволит астрономам продолжить изучение характеристик этих экзопланет, расширяя наши знания об этих далеких мирах.

Одним из наиболее интригующих аспектов системы Кеплер 385 является то, что все семь планет больше Земли, но меньше Нептуна. Считается, что две самые внутренние планеты скалистые и потенциально обладают тонкой атмосферой. Остальные пять планет примерно в два раза больше Земли и, вероятно, имеют плотную атмосферу. Эта уникальная система представляет собой кладезь информации для ученых, позволяющей углубить их понимание планетных систем, и дает возможность сравнить эти далекие миры с нашей Солнечной системой.

Обновленный каталог не только проливает свет на систему Kepler 385, но также включает информацию почти о 4,400 планетах-кандидатах и ​​700 мультипланетных системах. Улучшив измерения родительских звезд с использованием данных космического корабля ЕКА Gaia, исследователи смогли проанализировать распределение длительности транзитов, что помогло по-новому взглянуть на природу планетарных орбит в многопланетных системах.

Интересно, что исследование показало, что системы с большим количеством транзитных планет имеют тенденцию иметь более круговые орбиты. Этот вывод, подкрепленный более прямым и модельно-независимым подходом, бросает вызов предыдущему выводу о том, что маленькие планеты с большим количеством транзитных планет имеют меньший эксцентриситет орбиты.

Хотя система Kepler 385 непригодна для жизни из-за интенсивного излучения, этот обновленный каталог обогащает наше понимание экзопланетных систем и открывает путь для дальнейших открытий и идей. Благодаря улучшенным данным и анализу астрономы и исследователи смогут продолжать исследовать чудеса нашей галактики и раскрывать тайны экзопланетных систем.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое планетная система Кеплер 385?

Планетарная система Kepler 385 — это звездная система, расположенная примерно в 4,670 световых годах от Земли. Он состоит из семи планет, больше Земли, но меньше Нептуна, вращающихся в непосредственной близости от своей звезды.

В чем важность обновленного каталога?

Обновленный каталог представляет наиболее точный на сегодняшний день список кандидатов на планеты Кеплера. Это позволяет астрономам узнать больше о характеристиках экзопланет и сравнить их с нашей Солнечной системой. Каталог также включает информацию о тысячах других планет-кандидатов и многопланетных системах.

Какие новые сведения были обнаружены о системе Kepler 385?

Уточняя данные и методы, исследователи подтвердили существование всех семи планет в системе Кеплер 385 и предоставили новые подробности об их свойствах. Каталог предполагает, что некоторые планеты каменистые и, возможно, имеют тонкую атмосферу, тогда как другие имеют плотную атмосферу. Это также подчеркивает редкость звезды, вокруг которой вращается более шести планет или планет-кандидатов.

Что исследование обнаружило о природе планетных орбит в многопланетных системах?

Вопреки предыдущим предположениям, исследование показало, что системы с большим количеством транзитных планет имеют тенденцию иметь более круговые орбиты. Этот вывод основан на прямом и модельно-независимом подходе, бросающем вызов предыдущим сложным моделям.

Пригодна ли для жизни система Кеплер 385?

Нет, система Кеплер 385 непригодна для жизни. Все семь планет системы находятся в пределах обитаемой зоны, но получают интенсивное излучение от своей звезды. Они получают больше тепла на единицу площади, чем любая планета в нашей Солнечной системе.