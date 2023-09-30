На Европе, спутнике Юпитера, найдены новые доказательства существования жизни

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал важное открытие, предоставив убедительные доказательства потенциальных признаков жизни на спутнике Юпитера, Европе. С помощью мощной инфракрасной камеры телескоп сделал снимки холодного ландшафта Европы, обнаружив присутствие углекислого газа, важнейшего компонента для существования жизни.

Это революционное открытие, опубликованное в журнале Science 21 сентября 2023 года, стало результатом совместных усилий двух независимых групп астрономов. Их тщательное исследование обнаружило значительное количество углекислого газа на Европе, что указывает на возможность существования процветающей биосферы под ледяной поверхностью Луны.

Европа, известная как один из главных претендентов на право размещения внеземной жизни, обладает огромным океаном под своей ледяной корой, который содержит вдвое больше воды по сравнению с океанами Земли. Открытие углекислого газа поднимает волнующие вопросы о потенциальной обитаемости Луны.

Хотя присутствие углекислого газа является важнейшим строительным элементом жизни, ученые НАСА предупреждают, что одного этого недостаточно для поддержания жизни. Помимо углекислого газа, жизнь требует источника энергии, органических питательных веществ и постоянного снабжения органическими молекулами. Это открытие побуждает к дальнейшему исследованию потенциала Европы как питательной среды для форм жизни.

Исследователи сосредоточили свое внимание на регионе Таро в Европе, труднопроходимой местности, изобилующей льдом, где была обнаружена высокая концентрация углекислого газа. Это открытие побудило ученых выдвинуть гипотезу о том, что вещества из глубин океана Европы могли всплывать на поверхность, служа важным ключом к разгадке наличия скрытой биосферы.

Саманта Трамбо, исследователь из Корнельского университета, пролила свет на это революционное открытие, объяснив, что углекислый газ, вероятно, возник из глубин океана Европы. Это открытие согласуется с предыдущими данными космического телескопа Хаббл, который обнаружил соли океанического происхождения в том же регионе. Эти результаты подтверждают идею о том, что углерод, фундаментальный элемент биологической жизни, мог появиться вместе с этими солями.

В заключение, последние результаты космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА предоставляют убедительные доказательства потенциальных признаков жизни на спутнике Юпитера, Европе. Присутствие углекислого газа на Европе открывает захватывающие возможности существования скрытой биосферы, что еще больше разжигает человеческое любопытство по поводу перспектив жизни за пределами Земли.

Определения:

– Инфракрасная камера: устройство, использующее инфракрасное излучение для захвата изображений.

– Биосфера: область Земли или другой планеты, населенная живыми организмами.

– Обитаемый: Способен поддерживать жизнь.

– Концентрация: количество определенного вещества в данном регионе.

– Инопланетянин: происходящий с Земли или существующий за ее пределами.

источники:

– Журнал «Наука», 21 сентября 2023 г., публикация исследования.

– Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба.

– Космический телескоп Хаббл.

– Саманта Трамбо, исследователь Корнелльского университета.