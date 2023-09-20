НАСА передает спектрометр визуализации на планету для интеграции на спутник Танагер

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) передала спектрометр изображений американской компании Planet, производящей изображения Земли, для интеграции в гиперспектральный спутник Tanager 1. Эта веха знаменует собой значительный шаг для коалиции Carbon Mapper Coalition, целью которой является лучшее понимание глобальных выбросов метана и углекислого газа.

Спектрометр визуализации, разработанный Лабораторией реактивного движения, будет играть решающую роль в обнаружении, точном определении и количественной оценке выбросов метана и углекислого газа из точечных источников. Это предоставит ценные данные для поддержки миссии Коалиции.

В рамках своих обязательств перед Коалицией Planet активно работает над созданием и запуском двух гиперспектральных спутников, Tanager 1 и Tanager 2. Ожидается, что Tanager 1 будет готов к запуску в 2024 году.

Кроме того, Planet продвигает свою программу «Пеликан». Первая техническая демонстрация, TD1, уже полностью построена и ее запуск запланирован на конец этого года. Основная цель TD1 — тестирование спутниковой платформы и операционных систем в орбитальной среде. Уроки, извлеченные из TD1, послужат основой для будущих версий спутников «Пеликан» и «Танагер».

Planet также активно сотрудничает с пользователями в рамках своей программы раннего доступа (EAP), чтобы понять, как гиперспектральные данные могут принести наибольшую пользу различным организациям. Используя синтетические данные, разработанные в сотрудничестве с Rendered.ai, Planet стремится собрать всестороннюю обратную связь от рынка и определить инновационные приложения и варианты использования будущих гиперспектральных данных.

Благодаря интеграции спектрометра визуализации на спутник «Танагер-1» НАСА и «Планета» продвигаются к своей общей цели — более эффективному мониторингу и пониманию выбросов парниковых газов. Это сотрудничество проложит путь к лучшему анализу изменения климата и усилиям по смягчению последствий.

источники:

- НАСА Лаборатория реактивного движения

- Планета