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НАСА передает спектрометр визуализации на планету для интеграции на спутник Танагер

ByВики Ставропулу

сентябрь 20, 2023
НАСА передает спектрометр визуализации на планету для интеграции на спутник Танагер

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) передала спектрометр изображений американской компании Planet, производящей изображения Земли, для интеграции в гиперспектральный спутник Tanager 1. Эта веха знаменует собой значительный шаг для коалиции Carbon Mapper Coalition, целью которой является лучшее понимание глобальных выбросов метана и углекислого газа.

Спектрометр визуализации, разработанный Лабораторией реактивного движения, будет играть решающую роль в обнаружении, точном определении и количественной оценке выбросов метана и углекислого газа из точечных источников. Это предоставит ценные данные для поддержки миссии Коалиции.

В рамках своих обязательств перед Коалицией Planet активно работает над созданием и запуском двух гиперспектральных спутников, Tanager 1 и Tanager 2. Ожидается, что Tanager 1 будет готов к запуску в 2024 году.

Кроме того, Planet продвигает свою программу «Пеликан». Первая техническая демонстрация, TD1, уже полностью построена и ее запуск запланирован на конец этого года. Основная цель TD1 — тестирование спутниковой платформы и операционных систем в орбитальной среде. Уроки, извлеченные из TD1, послужат основой для будущих версий спутников «Пеликан» и «Танагер».

Planet также активно сотрудничает с пользователями в рамках своей программы раннего доступа (EAP), чтобы понять, как гиперспектральные данные могут принести наибольшую пользу различным организациям. Используя синтетические данные, разработанные в сотрудничестве с Rendered.ai, Planet стремится собрать всестороннюю обратную связь от рынка и определить инновационные приложения и варианты использования будущих гиперспектральных данных.

Благодаря интеграции спектрометра визуализации на спутник «Танагер-1» НАСА и «Планета» продвигаются к своей общей цели — более эффективному мониторингу и пониманию выбросов парниковых газов. Это сотрудничество проложит путь к лучшему анализу изменения климата и усилиям по смягчению последствий.

источники:
- НАСА Лаборатория реактивного движения
- Планета

By Вики Ставропулу

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