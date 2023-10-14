Зонд НАСА отправляется в путешествие к Психике

НАСА запустило космический корабль под названием «Психея» с миссией по исследованию объекта, находящегося на расстоянии 2.2 миллиарда миль. Психея — богатый металлами астероид, который может дать ценную информацию о составе и внутренней части таких планет, как Земля. Считается, что этот астероид является остатками небольшой планеты или нового небесного тела, пока неизвестного ученым.

Космический корабль, путешествующий на многоразовой ракете SpaceX Falcon Heavy, стремится раскрыть новую информацию об эволюции нашей Солнечной системы и о том, как различные небесные тела взаимодействуют друг с другом. Это будет первый раз, когда люди или роботы посетят мир с металлической поверхностью.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тантон заявила, что их цель — исследовать ядро ​​планеты, что метафорически называется исследованием «внутреннего пространства» во время путешествия по космическому пространству. Психея, названная в честь греческой богини души, считается частью железо-никелевого ядра планетезимали, строительного блока каменистых планет.

В течение двух лет космический корабль будет изучать Психею с использованием современных инструментов для изучения ее магнитного поля, химического и минерального состава, а также топографии. Эта миссия проверит средства связи следующего поколения с использованием лазеров и двигательную установку, которая использует энергию солнечных батарей для создания электрических и магнитных полей.

Ожидается, что космический корабль «Психея» прибудет в пункт назначения в поясе астероидов, между Марсом и Юпитером, в июле 2029 года. Эта миссия представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании небесных тел и их роли в формировании Солнечной системы.

источники:

- Путешествие НАСА к богатому металлами астероиду Психея (2023 г., 14 октября), получено 14 октября 2023 г.