Новые идеи: NISAR раскрывает тайны углеродного цикла Земли

Инновационная миссия радиолокационного спутника NISAR, результат совместного сотрудничества НАСА и ISRO, призвана произвести революцию в нашем понимании экосистем Земли и их влияния на глобальный углеродный цикл. Целью проекта NISAR, запуск которого запланирован на начало 2024 года, является предоставление детальной информации о двух важнейших экосистемах: лесах и водно-болотных угодьях, которые играют важную роль в регулировании выбросов парниковых газов и стимулировании изменения климата.

Леса и водно-болотные угодья играют важную роль в улавливании и высвобождении углерода: леса хранят углерод в древесине деревьев, а водно-болотные угодья хранят его в органических слоях почвы. Любое нарушение этих экосистем может ускорить выброс углекислого газа и метана в атмосферу. Передовые радиолокационные системы NISAR будут сканировать всю поверхность суши и льда планеты дважды каждые 12 дней, собирая бесценные данные, которые помогут исследователям понять процессы улавливания и выброса углерода в этих экосистемах.

«Радарная технология NISAR позволит нам получить широкое представление о планете в пространстве и времени. Это может дать нам достоверное представление о том, как именно меняются земная суша и лед», — говорит Пол Розен, научный сотрудник проекта NISAR в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Данные, собранные NISAR, значительно улучшат наше понимание воздействия обезлесения и деградации лесов на углеродный цикл, способствуя глобальному потеплению. Кроме того, радиолокационная технология NISAR будет проникать в лесные полога, обеспечивая оценку плотности лесного покрова с поразительной точностью. Кроме того, наблюдения NISAR помогут в мониторинге затопления водно-болотных угодий и понимании воздействия изменения климата и деятельности человека на экосистемы водно-болотных угодий.

Эти идеи имеют неоценимое значение для решения задач по смягчению последствий изменения климата. Понимая динамику исчезновения лесов, вырубки лесов и выброса углерода водно-болотными угодьями, мы можем принять упреждающие меры по снижению нашего воздействия на эти критически важные экосистемы. В конечном итоге, NISAR будет поддерживать глобальные усилия по переходу к более устойчивым практикам и защите природных ресурсов нашей планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое НИСАР?

Ответ: NISAR означает радар с синтезированной апертурой NASA-ISRO. Это совместная миссия НАСА и ISRO по изучению экосистем Земли и их влияния на углеродный цикл.

Вопрос: На каких экосистемах сосредоточено внимание NISAR?

Ответ: NISAR фокусируется на лесах и водно-болотных угодьях, двух экосистемах, имеющих решающее значение для регулирования выбросов парниковых газов и влияния на изменение климата.

Вопрос: Как NISAR будет собирать данные?

Ответ: NISAR будет использовать сложные радиолокационные системы для сканирования суши и ледяных поверхностей Земли каждые 12 дней, предоставляя всестороннюю информацию об изменениях экосистемы.

Вопрос: Какую информацию предоставит NISAR?

Ответ: NISAR улучшит наше понимание процессов улавливания и выброса углерода в лесах и водно-болотных угодьях, помогая нам более эффективно решать проблемы обезлесения, деградации лесов и управления водно-болотными угодьями.

Вопрос: Когда будет запущен NISAR?

Ответ: Запуск NISAR запланирован на начало 2024 года.

Вопрос: Где я могу узнать больше о NISAR?

Ответ: Чтобы узнать больше о NISAR, посетите официальный сайт по адресу [URL].