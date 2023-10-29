Новая миссия радиолокационного спутника для мониторинга экосистем Земли и изменения климата

В начале 2024 года планируется запустить революционную совместную миссию НАСА и Индийской организации космических исследований (ISRO), цель которой революционизировать наше понимание лесных и водно-болотных экосистем Земли и их влияния на глобальный углеродный цикл. Миссия радиолокационного спутника, получившая название NISAR (NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar), предоставит детальное представление об этих двух важнейших экосистемах, которые играют жизненно важную роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на изменение климата.

Заменяя прямые цитаты, НАСА сообщает, что сложные радиолокационные системы NISAR будут сканировать почти всю поверхность суши и льда Земли каждые 12 дней. Собрав комплексные данные об изменениях земного покрова, миссия позволит исследователям изучить влияние на углеродный цикл – сложные процессы, посредством которых углерод перемещается между атмосферой, сушей, океанами и живыми организмами.

Леса, деревья которых хранят углерод в древесине, и водно-болотные угодья, углерод которых удерживается в слоях органической почвы, выступают в качестве жизненно важных поглотителей углерода. Нарушения в работе этих систем, постепенные или резкие, могут спровоцировать ускоренное выделение углекислого газа и метана, усугубляя изменение климата. Миссия NISAR направлена ​​на отслеживание этих изменений в глобальном масштабе, помогая ученым лучше понять влияние на углеродный цикл и климат.

Помимо своей роли в мониторинге изменений экосистем, NISAR предоставит ценную информацию о динамике движения суши, помогая изучать землетрясения, извержения вулканов, оползни, а также опускание и поднятие поверхности. Кроме того, миссия будет собирать данные о движении и таянии ледников и морского льда.

Запуск NISAR в начале 2024 года с юга Индии станет важной вехой в глобальных усилиях по изучению экосистем и климата Земли. Сотрудничество между НАСА и ISRO демонстрирует силу международного сотрудничества в решении важнейших экологических проблем, стоящих перед нашей планетой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое НИСАР?



NISAR, сокращение от NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar, представляет собой радиолокационный спутник, разработанный совместно НАСА и Индийской организацией космических исследований (ISRO) для мониторинга лесных и водно-болотных экосистем Земли и их роли в глобальном углеродном цикле и изменении климата.

Вопрос: Как NISAR будет способствовать пониманию углеродного цикла?



Радарные системы NISAR будут сканировать поверхность суши и льда каждые 12 дней, предоставляя исчерпывающие данные об изменениях земного покрова. Изучая эти изменения в глобальном масштабе, ученые смогут лучше понять влияние на углеродный цикл – процессы, посредством которых углерод перемещается между атмосферой, сушей, океанами и живыми организмами.

Вопрос: Почему леса и водно-болотные угодья важны для изменения климата?



Леса и водно-болотные угодья являются важнейшими экосистемами, которые действуют как поглотители углерода: леса хранят углерод в деревьях, а водно-болотные угодья хранят углерод в слоях органической почвы. Нарушение этих экосистем может ускорить выбросы углекислого газа и метана, способствуя изменению климата.

Вопрос: Какие еще данные будет собирать NISAR?



Помимо мониторинга экосистем, NISAR будет собирать информацию о динамике движения суши, помогая изучать землетрясения, извержения вулканов, оползни, а также опускание и поднятие поверхности. Миссия также будет отслеживать движение и таяние ледников и морского льда.

Вопрос: Когда планируется запуск NISAR?



NISAR планируется запустить в начале 2024 года с юга Индии.