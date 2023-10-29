Миссия NISAR предоставит беспрецедентное понимание экосистем Земли и изменения климата

Миссия NISAR (NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar), созданная в результате сотрудничества НАСА и Индийской организации космических исследований (ISRO), призвана произвести революцию в нашем понимании лесных и водно-болотных экосистем Земли и их влияния на изменение климата. Запуск радиолокационного спутника NISAR запланирован на начало 2024 года. Он будет использовать передовые радиолокационные системы для сканирования суши и ледяных поверхностей Земли каждые 12 дней.

Леса и водно-болотные угодья играют решающую роль в регулировании парниковых газов, особенно углекислого газа, который является основным фактором глобального изменения климата. Улавливая и сохраняя углерод, эти экосистемы действуют как естественные поглотители углерода, помогая поддерживать хрупкий баланс атмосферы нашей планеты. Однако когда эти экосистемы разрушаются или деградируют, они могут выделять значительные количества углекислого газа и метана, способствуя парниковому эффекту и еще больше усугубляя изменение климата.

Благодаря своей сложной радиолокационной технологии NISAR предоставит исследователям беспрецедентную информацию о динамике лесов и водно-болотных угодий в глобальном масштабе. Мониторинг изменений земного покрова и перемещения углерода между атмосферой, сушей, океаном и живыми существами позволит ученым лучше понять процессы, вызывающие изменение климата. Этот всеобъемлющий взгляд на планету в пространстве и времени позволит глубже понять сложные взаимодействия между экосистемами Земли и глобальным углеродным циклом.

«Радарная технология NISAR позволит нам получить широкое представление о планете в пространстве и времени», — объясняет Пол Розен, научный сотрудник проекта NISAR в Лаборатории реактивного движения НАСА. Сканируя почти всю поверхность суши и льда на Земле, NISAR предоставит исследователям ценные данные для изучения того, как изменения в лесах и водно-болотных угодьях влияют на глобальный углеродный цикл и формируют наш климат.

Миссия NISAR представляет собой значительный шаг вперед в нашей способности отслеживать и понимать влияние человеческой деятельности на экосистемы и климат Земли. Проливая свет на сложную взаимосвязь между лесами, водно-болотными угодьями и углеродным циклом, NISAR предоставит ценную информацию для разработки эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое НИСАР?

NISAR, радар с синтезированной апертурой NASA-ISRO, представляет собой совместную миссию НАСА и Индийской организации космических исследований (ISRO), направленную на изучение лесных и водно-болотных экосистем Земли и их влияния на изменение климата.

Как NISAR позволит получить представление об экосистемах Земли и изменении климата?

NISAR будет использовать передовые радиолокационные системы для сканирования суши и ледяных поверхностей Земли каждые 12 дней, предоставляя подробную информацию о лесах и водно-болотных угодьях. Эти экосистемы играют решающую роль в регулировании парниковых газов, и, отслеживая изменения растительного покрова и движение углерода, NISAR поможет ученым лучше понять их влияние на глобальный углеродный цикл и изменение климата.

Почему леса и водно-болотные угодья важны в контексте изменения климата?

Леса и водно-болотные угодья действуют как естественные поглотители углерода, улавливая и сохраняя углекислый газ — парниковый газ, который способствует изменению климата. Однако нарушение или деградация этих экосистем может привести к выбросу углекислого газа и метана, усугубляя парниковый эффект. Изучение лесов и водно-болотных угодий жизненно важно для понимания их роли в регулировании климата.

Каковы потенциальные выгоды от миссии NISAR?

Предоставляя беспрецедентную информацию об экосистемах Земли, NISAR будет способствовать более глубокому пониманию сложных взаимодействий между лесами, водно-болотными угодьями и глобальным углеродным циклом. Эти знания послужат основой для разработки эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата и помогут сформировать наш подход к сохранению окружающей среды.