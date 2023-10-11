Миссия НАСА «Психея»: исследование металлического мира на космическом заднем дворе Земли

НАСА собирается начать революционную миссию к астероиду 16 Психея, которая может дать беспрецедентное понимание формирования планет. Психея, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, считается остатком металлического ядра протопланеты. Это делает его интересным объектом для изучения, поскольку он может дать уникальную возможность взглянуть на жестокие столкновения и процессы, которые привели к образованию таких скалистых планет, как Земля.

Космический корабль «Психея», запуск которого запланирован на 2022 год, отправится в космос и выполнит маневр «рогатка», используя гравитацию Марса для набора скорости. Ожидается, что он достигнет Психеи в августе 2029 года после трехлетнего путешествия на расстояние 3.6 миллиарда километров.

Выйдя на орбиту Психеи, космический корабль сделает снимки астероида крупным планом, что позволит ученым детально изучить его состав и структуру. Эти данные помогут исследователям определить, действительно ли Психея является обнаженным ядром протопланеты или ранее неизвестным типом объекта Солнечной системы.

Миссия имеет большое значение, поскольку может дать ценную информацию о формировании и эволюции планет земной группы. Изучая историю и характеристики Психеи, ученые надеются получить более глубокое понимание того, как были созданы такие планеты, как Земля, а также выявить потенциальные сходства и различия в их геологических процессах.

Исследование Психеи также может пролить свет на происхождение металлов в нашей Солнечной системе. Анализируя состав металлического ядра астероида, ученые могли получить представление об условиях и процессах, которые привели к концентрации металлов на планетах.

Миссия «Психея» представляет собой исключительную возможность исследовать уникальное небесное тело и глубже разгадать тайны формирования нашей Солнечной системы. Оно обещает предоставить бесценные знания и расширить наше понимание Вселенной, которую мы называем домом.

Определения:

– Протопланета: большое небесное тело на ранних стадиях формирования, которое со временем превращается в планету.

– Остаток: след или остаток чего-то, что исчезло или больше не существует.

– Планеты земной группы: каменистые планеты, сходные по составу с Землей, включая Меркурий, Венеру, Марс и Землю.

источники:

НАСА (nasa.gov)