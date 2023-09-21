Будущее Международной космической станции: НАСА предлагает американский спускной аппарат

НАСА объявило о планах вывести из эксплуатации Международную космическую станцию ​​(МКС) к концу десятилетия. В рамках запланированного вывода станции из эксплуатации НАСА предложило разработать американский корабль для схода с орбиты (USDV), космический корабль, предназначенный для безопасного спуска с орбиты МКС. МКС, совместное предприятие пяти космических агентств, находится в эксплуатации с 1998 года и будет продолжаться до 2030 года, а Россия возьмет на себя обязательства как минимум до 2028 года.

Безопасный сход МКС с орбиты является общей обязанностью всех пяти космических агентств с целью избежать населенных пунктов. Готовясь к выводу из эксплуатации МКС, НАСА стремится перевести свою деятельность на низкой околоземной орбите на коммерческие платформы. Этот сдвиг направлен на обеспечение постоянного доступа и присутствия в космосе для исследований, разработки технологий и международного сотрудничества.

Предыдущие стратегии по выводу МКС с орбиты включали использование нескольких космических кораблей Роскосмоса «Прогресс». Однако недавние оценки побудили НАСА предложить разработку нового космического корабля USDV, который обеспечит более надежные возможности для ответственного схода с орбиты. USDV будет сосредоточен на окончательной операции по сходу с орбиты и может представлять собой либо новую конструкцию космического корабля, либо модификацию существующего космического корабля. Он будет спроектирован так, чтобы функционировать во время своего первого полета, и будет иметь достаточную избыточность и возможность восстановления после аномалий для выполнения критического вывода с орбиты.

Разработка USDV будет сложной и трудоемкой задачей, требующей многих лет разработки, тестирования и сертификации. Однако этот предлагаемый космический корабль представляет собой значительный сдвиг в подходе НАСА к выводу МКС с орбиты и обеспечивает безопасный и контролируемый вывод космической станции из эксплуатации.

источники:

– НАСА предлагает корабль для спуска с орбиты для вывода из эксплуатации Международной космической станции. (2023, 21 сентября). Индия сегодня.