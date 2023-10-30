Новый прогресс космического корабля НАСА «Орион» в подготовке лунной миссии

НАСА неуклонно добивается прогресса в отправке американских астронавтов обратно на Луну, создавая свой космический корабль «Орион» для миссии «Артемида-XNUMX». Космический корабль, который строится в сотрудничестве с Lockheed Martin и Европейским космическим агентством (ЕКА), достиг важной вехи, поскольку его экипаж и служебные модули были официально объединены.

Чтобы обеспечить готовность космического корабля к предстоящей миссии, будет проведена серия строгих испытаний. Первый шаг будет включать в себя включение объединенного модуля экипажа и обслуживания, после чего пройдут испытания в барокамере для имитации условий глубокого космоса. Эти испытания необходимы для обеспечения способности космического корабля противостоять сложным условиям, с которыми он столкнется во время миссии.

Программа «Артемида» направлена ​​на возвращение астронавтов на поверхность Луны к 2025 году, а прогресс, достигнутый на космическом корабле «Орион», приближает нас к этой цели. Однако впереди еще несколько важных этапов подготовки. Европейское космическое агентство разработало тест термического цикла, который оценивает способность космического корабля выдерживать экстремальные колебания температуры, и акустический тест в прямом поле, который оценивает его способность выдерживать вибрации при запуске.

После успешного завершения этих испытаний на космический корабль установят солнечные крылья, баки наполнят ракетным топливом и подключат к системе прерывания запуска. Наконец, космический корабль «Орион» будет интегрирован с ракетой системы космического запуска НАСА, что станет заключительным этапом перед его запуском.

Тем временем экипаж «Ориона» неустанно готовится к испытаниям космического полета. Главный специалист по обучению Артемиды II Джеки Махаффи выразил уверенность в прогрессе, достигнутом экипажем, подчеркнув их важную роль как первых людей, совершивших полет на новейшем космическом корабле НАСА, предназначенном для исследования дальнего космоса.

С каждым шагом вперед НАСА прокладывает путь для будущих лунных миссий и исследования глубокого космоса, поскольку человечество делает еще один шаг к Луне.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое миссия Артемида II?

«Артемида II» — миссия НАСА, целью которой является возвращение астронавтов на Луну. Это часть более широкой программы «Артемида», целью которой является обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне к 2024 году.

2. Какова роль космического корабля «Орион»?

Космический корабль «Орион» является важнейшим компонентом миссии «Артемида». Он будет доставлять астронавтов на Луну и обратно, облегчая их исследования и научные исследования на лунной поверхности.

3. Кто участвует в создании космического корабля «Орион»?

В строительстве космического корабля «Орион» участвуют НАСА, Lockheed Martin и Европейское космическое агентство (ЕКА).

4. Какие испытания пройдет космический корабль «Орион»?

Космический корабль «Орион» пройдет различные испытания, в том числе испытание на термический цикл для оценки его способности выдерживать экстремальные температуры и акустические испытания в прямом поле (DFAT) для оценки его устойчивости к вибрациям при запуске.

5. Когда ожидается запуск миссии «Артемида II»?

Миссию «Артемида II» планируется запустить в следующем году, но, как и в любой сложной миссии, все еще существуют потенциальные проблемы, которые необходимо решить, прежде чем миссия сможет продолжиться.