НАСА приглашает публику на виртуальные мероприятия в преддверии запуска космического корабля Psyche

НАСА готовится к запуску своего космического корабля «Психея», который отправится в миссию по изучению богатого металлами астероида, расположенного во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Космический корабль предоставит ценную информацию о ядрах планет и формировании самой Земли.

Космический корабль «Психея» должен стартовать в 10:16 по восточному поясному времени в четверг, 12 октября, на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39А в Космическом центре НАСА Кеннеди во Флориде. В дополнение к своей основной миссии космический корабль также проведет демонстрацию технологии под названием Deep Space Optical Communication (DSOC), в ходе которой впервые будет проверена лазерная связь за пределами Луны.

Чтобы привлечь общественность к этой захватывающей миссии, НАСА приглашает людей принять участие в виртуальных мероприятиях. Зарегистрировавшись в качестве виртуального гостя, участники получат доступ к курируемым ресурсам, изменениям в расписании и информации о конкретной миссии, доставляемой прямо на их почтовый ящик. В качестве специального сувенира после каждого мероприятия виртуальные гости получат памятную печать в свой «паспорт виртуального гостя».

Прямая трансляция запуска начнется в 9:30 утра по восточному времени в четверг, 12 октября, и ее можно будет посмотреть на различных платформах, включая YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, приложение NASA, www.nasa.gov/nasatv. и канал UHD НАСА.

Эта миссия предоставляет общественности исключительную возможность принять участие в научных исследованиях и открытиях НАСА. Благодаря виртуальному доступу и информационным ресурсам люди смогут быть в курсе последних событий и стать свидетелями впечатляющего запуска космического корабля «Психея». Это шанс расширить наше понимание формирования планет и тайн нашей планеты.

Для получения дополнительной информации о миссии «Психея» посетите веб-сайт НАСА.

источники:

– Определение «планетезимали» – Глоссарий НАСА

– Определение «лазерной связи» – Глоссарий НАСА JPL

– Исходная статья: НАСА приглашает общественность принять участие в мероприятиях в преддверии запуска миссии «Психея». (НАСА)