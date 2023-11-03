Исследование лунной поверхности: коммерческий роботизированный полет НАСА на Луну

Амбициозные планы НАСА по исследованию поверхности Луны делают значительный шаг вперед благодаря первой коммерческой посадке роботов в США, запланированной на начало 2024 года. Эта новаторская миссия является частью инициативы НАСА по коммерческой лунной полезной нагрузке (CLPS) и программы «Артемида», направленной на развитие возможностей, необходимых для будущих пилотируемых полетов на Луну.

Astrobotic, ведущая компания в области космической робототехники, запустит свой посадочный модуль Peregrine на ракете Vulcan United Launch Alliance (ULA), причем запуск намечен на воскресенье, 24 декабря. Исторический запуск состоится на космическом стартовом комплексе 41 на мысе Канаверал. Станция Форс, Флорида, в честь первого полета новой ракеты ULA Vulcan.

Основная цель Peregrine Mission One от Astrobotic — успешно приземлиться на поверхность Луны. В рамках этой миссии посадочный модуль будет нести как НАСА, так и коммерческую полезную нагрузку. Полезная нагрузка НАСА на борту сыграет решающую роль в углублении понимания агентством Луны и ее исследования в рамках программы Артемида.

Аккредитация СМИ для предстартовой подготовки и запуска будет проводиться в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде. Заинтересованным представителям средств массовой информации, в том числе международным журналистам, предлагается подать заявку на аккредитацию на https://media.ksc.nasa.gov. Крайний срок подачи заявок — пятница, 8 декабря, для американских СМИ и четверг, 9 ноября, для международных СМИ.

Посредством инициативы CLPS НАСА стремится установить регулярный график доставки полезной нагрузки на поверхность Луны, что позволит проводить эксперименты, испытания технологий и демонстрации возможностей. Эти роботизированные миссии внесут огромный вклад в наше понимание Луны, открыв путь для будущих миссий «Артемида» с исследованиями с экипажем.

Для тех, кто ищет дополнительную информацию об инициативе НАСА CLPS, посетите https://www.nasa.gov/clps. Следите за обновлениями, пока мы отправляемся в это захватывающее путешествие по исследованию Луны.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Когда запланирована первая коммерческая посадка роботов США на поверхность Луны?

Ответ: Первая коммерческая посадка роботов США на поверхность Луны запланирована на начало 2024 года.

Вопрос: Кто возглавляет эту миссию?

Ответ: Эту миссию возглавляет Astrobotic, известная компания в области космической робототехники.

Вопрос: Какова цель размещения полезной нагрузки НАСА на борту спускаемого аппарата Peregrine?

Ответ: Полезные нагрузки НАСА призваны помочь агентству разработать необходимые возможности для исследования Луны в рамках программы Артемида.

Вопрос: Как сотрудники СМИ могут подать заявку на аккредитацию для участия в предстартовых мероприятиях и мероприятиях по запуску?

Ответ: Аккредитацию сотрудников СМИ можно подать на https://media.ksc.nasa.gov. Крайний срок подачи заявок — пятница, 8 декабря, для американских СМИ и четверг, 9 ноября, для международных СМИ.

Вопрос: Какова цель инициативы НАСА CLPS?

Ответ: Инициатива НАСА CLPS направлена ​​на установление регулярной частоты доставки роботизированной полезной нагрузки на поверхность Луны для проведения экспериментов, тестирования технологий и демонстрации возможностей, необходимых для исследования Луны.