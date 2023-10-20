16-й ежегодный симпозиум фон Брауна по исследованию космоса НАСА будет посвящен развитию космической науки и исследований

НАСА приглашает представителей СМИ принять участие в 16-м ежегодном симпозиуме фон Брауна по исследованию космоса, который пройдет со среды по пятницу, 25-27 октября, в Университете Алабамы в Хантсвилле. Тема этого года — «Развитие космоса: от НОО до Луны и за ее пределами», и на симпозиуме выступят представители правительства, промышленности и научных кругов, которые обсудят последние разработки, будущие возможности и проблемы в области космической науки и исследования.

Среди участников НАСА администратор Билл Нельсон выступит с речью во время обеда по случаю награждения 25 октября. Обед также будет включать обсуждение систем приземления человека. Представители СМИ, заинтересованные в общении с администратором Нельсоном, могут связаться с Джеки МакГиннесс по адресу [электронная почта защищена]. Представители СМИ, заинтересованные в посещении симпозиума, должны связаться с исполнительным директором Американского астронавтического общества Джимом Уэем по телефону [электронная почта защищена] или 703-866-0021 для получения учетных данных.

Мероприятие начнется со вступительного слова Джозефа Пелфри, исполняющего обязанности директора Центра космических полетов имени Маршалла НАСА, который также будет модерировать дискуссию «Артемида» в среду утром. Среди других докладчиков из Центра космических полетов Маршалла — Шейн Кэнердей, аэрокосмический инженер; Джон Ханикатт, менеджер программы космических стартовых систем; Дайна Исе, заместитель руководителя Управления науки и технологий; Мэллори Джеймс, аэрокосмический инженер; Мэри Бет Колбл, директор инженерного управления; Джейсон Терпин, старший технический руководитель компании Propulsion; и Лиза Уотсон-Морган, менеджер программы системы приземления людей.

Для получения дополнительной информации о симпозиуме и полной программе посетите сайт astronautical.org/events/vbs.

Источники: NASA PR Newswire.