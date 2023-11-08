НАСА запускает инициативу по полярному сиянию, направленную на революцию в отслеживании полярных сияний

НАСА недавно поделилось в Instagram впечатляющей фотографией северного сияния, сделанной с Международной космической станции (МКС). В подписи к захватывающему снимку поясняется, что фотография была сделана на высоте 418 километров над Ютой. Это захватывающее явление, известное как полярные сияния или северное сияние, вызвано магнитными бурями, вызванными солнечной активностью, такими как солнечные вспышки или выбросы корональной массы.

Пост в Instagram быстро набрал почти 250,000 XNUMX лайков, и многочисленные поклонники выразили свое восхищение красотой северного сияния в комментариях. Пост удачно начался с фразы «облачно, возможна небольшая ясность», отсылающей к названию популярного фильма.

Однако волнение не ограничивается фотографией. В подписи НАСА также представлена ​​новаторская инициатива под названием Aurorasaurus, которая позволяет людям во всем мире активно участвовать в отслеживании и предоставлении ценных данных о северном сиянии. Aurorasaurus — первая в истории гражданская научная инициатива, посвященная исключительно отслеживанию полярных сияний.

Благодаря этой инициативе люди могут сообщать о наблюдениях полярного сияния, зайдя на сайт Авроразавра и проверив свои наблюдения. Этот краудсорсинговый подход уже дал значительные результаты. Ученые обнаружили, что платформы социальных сетей играют решающую роль в обнаружении явлений космической погоды в режиме реального времени. Кроме того, благодаря отчетам, предоставленным гражданами, они узнали, что северное сияние видно южнее, чем предполагалось ранее.

Включив эти отчеты граждан в модели космической погоды, исследователи смогли повысить точность прогнозов полярных сияний. Эти совместные усилия ученых и широкой общественности произвели революцию в нашем понимании этих захватывающих природных явлений.

Если вам посчастливилось стать свидетелем северного сияния, поделитесь своим опытом в комментариях ниже. И если у вас еще не было такой возможности, не волнуйтесь — участие в инициативе «Авроразавр» может приблизить вас на шаг к тому, чтобы стать свидетелем этого завораживающего зрелища.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Как я могу участвовать в отслеживании полярных сияний через Aurorasaurus?

Ответ: Чтобы принять участие в отслеживании полярных сияний, вы можете войти на сайт Авроразавра и подтвердить свои наблюдения.

Вопрос: Что ученые узнали благодаря инициативе Aurorasaurus?

Ответ: Ученые обнаружили, что космическую погоду можно определять в режиме реального времени через социальные сети, а видимость северного сияния простирается южнее, чем предполагалось ранее.

Вопрос: Как сотрудничество ученых и общественности улучшило прогнозы полярных сияний?

Ответ: Включив отчеты, представленные гражданами, в модели космической погоды, исследователи значительно повысили точность прогнозов полярных сияний.