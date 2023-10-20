Потрясающий вид кольцевого солнечного затмения из космоса

НАСА опубликовало захватывающее изображение кольцевого солнечного затмения, которое произошло 14 октября 2023 года. Изображение было получено камерой полихроматического изображения Земли (EPIC) на борту Климатической обсерватории глубокого космоса (DSCOVR), которая расположена примерно в 1.5 миллионах миль от нас. с Земли. На изображении показана тень Луны, проходящая над Северной Америкой во время затмения.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна, находящаяся на самом дальнем расстоянии от Земли или рядом с ней, кажется меньшей на небе и не полностью закрывает солнечный диск. Это создает эффект «огненного кольца», где края солнца видны как светящееся красноватое кольцо.

Камера EPIC, один из трех инструментов на борту DSCOVR, регулярно снимает полнодисковые изображения Земли. Снимок, опубликованный НАСА, был сделан в 11:58 по центральному времени 14 октября, во время пика затмения над центральным Техасом. Огромная тень показывает, что солнце все еще было частично скрыто на большей части континента.

DSCOVR расположен в точке Лагранжа L1 Земля-Солнце, которая является областью гравитационного равновесия между Землей и Солнцем. Такое стратегическое расположение позволяет DSCOVR предоставлять важные данные для мониторинга как земной, так и космической погоды, включая раннее обнаружение солнечных бурь до того, как они достигнут Земли. Космический телескоп Джеймса Уэбба также расположен в точке Лагранжа, но на противоположной стороне L2.

Хотя следующее кольцевое солнечное затмение, как ожидается, произойдет 21 июня 2039 года, полное затмение произойдет гораздо раньше, 8 апреля 2024 года. Это событие затемнит небо от Техаса до штата Мэн в Соединенных Штатах.

источники:

- НАСА

– Обсерватория глубокого космического климата (DSCOVR)

– Камера полихроматической визуализации Земли (EPIC)