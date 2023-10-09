Отследите затмение «Огненного кольца» с помощью интерактивной карты НАСА

НАСА выпустило NASA 2023 Eclipse Explorer — интерактивную онлайн-карту, которая позволяет зрителям отслеживать путь предстоящего «огненного кольца» в режиме реального времени. Это уникальное затмение, технически известное как кольцевое затмение, будет видно в Северной, Центральной и Южной Америке. Это первое затмение такого рода, которое можно увидеть в США с 2012 года, а следующее произойдет не ранее 2046 года. Кольцевые затмения происходят, когда Луна находится в самой дальней точке своей эллиптической орбиты от Солнца, из-за чего она кажется меньше, чем Луна. Солнце, проходя перед ним. Это создает видимость кольца или кольца вокруг края Луны, что дало ей название «огненное кольцо».

Карта NASA 2023 Eclipse Explorer позволяет пользователям увеличивать и уменьшать масштаб, а также переключаться между различными слоями, чтобы наблюдать за траекторией затмения с земли. Кроме того, на карте показан путь кольцевого пространства — места на Земле, откуда можно наблюдать кольцевое солнечное затмение. Это местоположение меняется по мере движения всех трех небесных тел в пространстве. На карте также есть кнопки для просмотра областей частичного покрытия и определения того, где затмение продлится дольше всего.

Хотя NASA 2023 Eclipse Explorer представляет собой обширный ресурс, для энтузиастов затмений доступны и другие инструменты. Симулятор затмения обеспечивает визуальное представление того, как будет выглядеть кольцевое затмение, предоставляя зрителям реалистичный предварительный просмотр. Кроме того, веб-сайт Великого американского затмения предлагает видеоролики, демонстрирующие развитие кольцевидности в течение дня 14 октября, когда затмение будет видно в Соединенных Штатах.

Как и при любом солнечном затмении, крайне важно носить сертифицированные очки для затмения, чтобы защитить глаза при наблюдении кольцевого затмения. Наслаждайтесь потрясающими фотографиями, которые, несомненно, появятся в результате этого захватывающего небесного события.

источники:

– НАСА 2023 Исследователь затмений

- Симулятор Затмения

- Веб-сайт Великого американского затмения