Миссия НАСА по исследованию загадочного металлического астероида 16 Psyche

НАСА приступает к новаторской миссии по посещению металлического астероида 16 Психея в надежде обнаружить ценные сокровища, такие как алмазы и рубины. Ученые полагают, что 16 Психея, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, может быть остатками ядра планеты с первых дней существования Солнечной системы. Хотя в основном он состоит из железа и никеля, предполагается, что он также содержит драгоценные металлы и драгоценные камни.

Миссия, старт которой запланирован на пятницу, будет включать в себя космический корабль стоимостью в миллиард долларов, который отправится за пределы Марса, чтобы приблизиться к металлическому астероиду. Администратор НАСА Билл Нельсон выразил восторг по поводу миссии, заявив, что она позволит глубже понять этот необычный небесный объект. Понимание, полученное в результате изучения «16 Психеи», будет способствовать нашему пониманию развития Вселенной.

Космический корабль, который должен стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy, совершит семилетнее путешествие, прежде чем достигнет 16 Psyche. В мае 2026 года он пройдет мимо Марса и воспользуется силой гравитации планеты, чтобы изменить свою траекторию и направиться к астероиду. Прибытие на 16 Психея ожидается в 2030 году, где космический корабль проведет около 26 месяцев на орбите астероида. В задачи миссии входит получение изображений астероида, документирование его топографии, особенностей поверхности, гравитации и магнетизма.

Открытие 16 Психеи, впервые обнаруженное итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в 1852 году, преподнесло учёным сюрприз. Первоначально ошибочно принятый за типичный астероид, состоящий из камня и льда, показания радара в 1980-х годах выявили его металлическую природу. Есть предположения, что жестокие столкновения, произошедшие миллиарды лет назад, привели к тому, что 16 Психея сбросила свой внешний слой.

Хотя астероид не будет заминирован, эта миссия предоставит космическим агентствам ценные данные о потенциальных ресурсах для будущей добычи. Генри Стоун, руководитель проекта «Психея» в Лаборатории реактивного движения НАСА, выразил преданность команды подготовке к этому необычному путешествию и энтузиазм по поводу целей миссии, предвкушая еще одно историческое предприятие в области научных открытий.

источники:

- НАСА

- AFP