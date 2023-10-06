Возможность стать свидетелем кольцевого солнечного затмения 14 октября 2023 года.

Луна пройдет между Землей и Солнцем в субботу, 14 октября, предоставив возможность людям по всей территории Соединенных Штатов стать свидетелями кольцевого солнечного затмения. Это явление, также известное как «огненное кольцо», происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней. В отличие от полного солнечного затмения, во время кольцевого затмения Луна кажется меньше и не закрывает полностью Солнце. В результате видно яркое кольцо Солнца, создающее эффект огненного кольца.

НАСА будет вести прямую трансляцию затмения, начиная с 11:30 по восточному времени. Доступ к репортажам агентства можно получить через телевидение НАСА, веб-сайт агентства и приложение НАСА. Кроме того, прямая трансляция будет транслироваться на аккаунтах НАСА в Facebook, Twitter и YouTube.

Кольцевое солнечное затмение будет видно только по узкой дорожке, простирающейся от Орегона до Техаса в США. За пределами этого пути люди в прилегающих США, а также в Пуэрто-Рико и некоторых частях Аляски и Гавайев смогут наблюдать частичное солнечное затмение, при котором только часть Солнца будет закрыта Луной.

Освещение НАСА затмения будет включать в себя прямые трансляции из разных мест, интервью с учеными и экспертами, а также сегмент вопросов и ответов в прямом эфире. Зрители могут задавать свои вопросы, используя хэштег #askNASA.

В дополнение к наблюдению затмения НАСА запустит зондирующие ракеты из Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, с научными приборами для изучения воздействия затмения на атмосферу.

Чтобы обеспечить безопасное наблюдение затмения, крайне важно использовать специализированные солнечные фильтры или непрямые методы наблюдения. Смотреть прямо на Солнце без надлежащей защиты глаз даже во время затмения может быть чрезвычайно опасно. НАСА рекомендует использовать сертифицированные солнечные очки или сконструировать проектор-обскуру из бытовых материалов.

Кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года предоставит уникальную возможность для гражданской науки. Гражданские ученые могут предоставлять свои наблюдения за звуками, температурой, облачным покровом и многим другим с помощью таких программ, как GLOBE Observer и Eclipse Soundscapes. Эти наблюдения помогут ученым лучше понять влияние затмений на атмосферу Земли и животный мир.

Следующее солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года, когда полное солнечное затмение пересечет территорию США от Техаса до штата Мэн. Частное солнечное затмение также будет видно на всей прилегающей территории США, а также в Пуэрто-Рико и некоторых частях Аляски и Гавайев.

Для получения дополнительной информации о предстоящем кольцевом солнечном затмении посетите go.nasa.gov/Eclipse2023.

источники:

- НАСА