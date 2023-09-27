НАСА успешно извлекло первый образец астероида: открытие новых возможностей для научных исследований

НАСА совершило важную веху в освоении космоса, успешно доставив первый в истории Америки образец астероида. Семилетняя миссия космического корабля «OSIRIS-REx» завершилась безопасной посадкой капсулы с драгоценным грузом в пустыне штата Юта 24 сентября. Это достижение не только означает завершение исторической миссии, но и знаменует собой начало новой захватывающей эры в области астрономии.

Целью этой миссии был астероид Бенну. Изучение образца Бенну, выбранного из-за его предполагаемого возраста в 4.5 миллиарда лет, может дать ценную информацию о ранних стадиях развития нашей Солнечной системы. Кроме того, размер и орбита Бенну сделали его идеальным кандидатом для этой миссии, поскольку он периодически пересекает орбиту Земли каждые шесть лет. Изучая Бенну, мы также можем получить знания, которые помогут в планировании будущих миссий по планетарной защите, учитывая небольшую возможность будущего столкновения Бенну с нашей планетой.

После безопасного извлечения капсулы НАСА использовало вертолет, чтобы перевезти ее в чистую комнату для дальнейшего изучения и консервации. Впоследствии его передали в Космический центр Джонсона в Хьюстоне для детального анализа. В ближайшие недели ученые тщательно исследуют и каталогизируют каждую частицу примерно 8.8 унций камня и пыли, хранящихся в контейнере. Некоторые образцы будут немедленно проанализированы, остальные будут распределены среди ученых по всему миру для дальнейшего изучения.

Анализ этих образцов и изображения, сделанные во время миссии, будут представлены публике во время прямой трансляции 11 октября. Это значительное достижение прокладывает путь для будущих научных открытий и более глубокого понимания нашей солнечной системы.

источники:

– Администратор НАСА Билл Нельсон

– Данте Лауретта, главный исследователь OSIRIS-REx в Университете Аризоны.